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Яку рибу найкраще вводити у раціон, щоб отримати максимум користі: список від нутриціолога

Вівторок 28 листопада 2023 11:16
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Яку рибу найкраще вводити у раціон, щоб отримати максимум користі: список від нутриціолога Яку рибу найкраще вводити у раціон (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Анастасія Голобородько

Повноцінний раціон має включати різноманітну рибу. Бажано її їсти двічі-тричі на тиждень. Більшою популярністю користуються дикі види, але ті, які вирощені у штучних умовах також можуть бути дуже корисними.

Про те, яку рибу потрібно вводити у раціон, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.

Яку рибу найкраще вводити у раціон

"У дикій рибі ми цінуємо природне довкілля та її органічний корм. У фермерській - боїмося, що риба може бути напхана комбікормами, відходами життєдіяльності риб, медикаментами та отримувати мало кисню. Місиво з хімії, риб, екологічно небезпечних кормів і зловживання фармакологією", - каже експерт.

Хоча аквакультури бувають якісними. Таку рибу вирощують в обгороджених ділянках океану, її годують натуральними рибками/жиром/планктоном.

"У раціон варто вводити різну рибу. Різноманітність будь-яких екологічно чистих продуктів у їжі - запорука усвідомленого підходу до своєї тарілки. Штучно вирощені риби є тільки у добрих, перевірених постачальників. Варто цікавитись, читати етикетки, гуглити виробників. Якість часто підкріплена сертифікатами та фото з виробництва", - говорить Голобородько.

Дика риба росте у природному середовищі та на натуральному кормі морів та океанів. Така риба може бути не такою вгодованою та красивою, як фермерська.

Перелік дикої риби, яку варто вводити у раціон:

  • оселедець
  • скумбрія
  • тріскові (пікша, минтай, тріска)
  • лососеві певних територій (Аляска, Норвегія - голець, кета, горбуша)
  • тунці (накопичують метали, не часто)
  • махи-махи (накопичують метали, не часто)
  • марлинові
  • сайда
  • анчоуси, кілька, салака
  • камбала
  • сибас (50/50 - природна популяція і штучне вирощування)
  • гірський сиг, форелі (50/50 - природна популяція і штучне вирощування)

Перелік риб і морепродуктів, які часто вирощують в аквакультурах:

  • лососеві (атлантичний лосось, сьомга)
  • тиляпія
  • пангасіус
  • форель, сиг
  • сибас
  • дорадо
  • креветки, раки
  • сом
  • товстолобик
  • амури
  • короп
  • осетрові
  • устриці, мідії, гребінці

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