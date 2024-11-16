Если в зубной пасте есть этот ингредиент - выбросьте ее немедленно. Об этом не скажут в рекламе!

Триклозан

Триклозан - антибактериальный компонент, прилагаемый для борьбы с бактериями. Однако исследования показали, что длительное использование продуктов с триклозаном может способствовать развитию антибиотикорезистентности и нарушать гормональный баланс организма. В некоторых странах этот ингредиент запрещен для использования в косметических продуктах, включая зубные пасты.

Лаурилсульфат натрия (SLS)

Это вещество добавляется к пастам в качестве пенообразователя, что помогает равномерно распределить пасту во время чистки. Однако SLS может вызывать раздражение слизистой, особенно у людей с чувствительными деснами или склонностью к язвам в полости рта. Кроме того, SLS может отрицательно влиять на микробиом полости рта, что приводит к дисбалансу здоровых бактерий.

Диоксид титана

Диоксид титана - это белый пигмент, придающий пасте привлекательный белый цвет. Некоторые исследования подвергают сомнению его безопасность, поскольку в мелкодисперсной форме диоксид титана может обладать канцерогенными свойствами. В Европейском Союзе его использование в пищевых продуктах ограничено, а исследователи рекомендуют осторожное отношение к этому ингредиенту в зубных пастах, особенно для детей.

Парабены

Парабены - это консерванты, которые предотвращают рост бактерий в пасте. Однако парабены могут влиять на гормональную систему человека и при длительном использовании имеют риск накопительного эффекта. Хотя их влияние на здоровье полости рта еще исследуется, следует избегать продуктов с метилпарабеном, этилпарабеном и другими соединениями этой группы.

Сахарин

Этот подсластитель придает пастам приятный вкус, но является искусственным заменителем сахара, обладающего противоречивой репутацией. Некоторые исследования связывают сахарин с потенциальными рисками для здоровья, в частности, с развитием раковых заболеваний в больших дозах. А лучше выбирать пасту без подсластителей или с натуральными заменителями, такими как стевия.

Фторид в высоких концентрациях

Фторид защищает зубы от кариеса, но в высоких дозах может вызвать флюороз - состояние, которое приводит к появлению белых пятен на зубах. Чрезмерное потребление фтора особенно вредно для детей, поэтому при выборе зубной пасты для ребенка обязательно следует обратить внимание на концентрацию фторида, которая должна соответствовать возрастным нормам.

Как выбрать безопасную пасту?

Чтобы избежать рискованных компонентов, выбирайте зубные пасты с прозрачным составом, где приоритет предоставляется натуральным ингредиентам. Отсутствие вредных веществ способствует не только здоровью зубов, но и уменьшает общую токсическую нагрузку на организм.