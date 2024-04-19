Если повсюду шерсть и беспорядок: 3 совета, которые помогут убирать

Поощряйте хорошее поведение

Лучший способ поддерживать чистоту в доме - это не допускать его загрязнения, насколько это возможно. Если вы не устанавливаете никаких пределов для своей собаки, неудивительно, что ситуация в доме быстро выходит из-под контроля.

Вот чему очень важно научить собаку различать приемлемое и неприемлемое поведение.

Научить собаку правильно вести себя в помещении не так уж сложно. Все сводится к тому, чтобы объяснить разницу между так называемым "хорошим" и "плохим" поведением и дать собаке причину, почему она выбирает первую, а не вторую.

Именно здесь многие владельцы собак ошибаются. Они прибегают к наказанию собаки за плохое поведение, вместо того чтобы использовать положительное подкрепление для поощрения хорошего поведения.

Специалисты по уходу за домашними животными рекомендуют положительное подкрепление, поскольку это не только более здоровый и гуманный метод дрессировки собак, но и гораздо более эффективный в поощрении желаемого поведения и минимизации нежелательного поведения.

Положительное подкрепление состоит в том, чтобы вознаграждать собаку всякий раз, когда она ведет себя хорошо. Вы можете похвалить ее словами поощрения, обнять или угостить специальными лакомствами.

Постепенно собака поймет, как вы хотите, чтобы она вела себя, и вы начнете замечать гораздо меньше беспорядка после него.

Возьмите линьку под контроль

Даже если ваша собака ведет себя идеально, вам все равно придется убирать всю шерсть, которую она сбрасывает. Как вы хорошо знаете, собачья шерсть может попасть в любую щель вашего дома.

Убирать ее сложнее всего, ведь часто ее трудно заметить. Хотя линька - это вполне естественный процесс для собак, который вы не можете остановить, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы лучше его контролировать.

Для начала, регулярное расчесывание шерсти собаки расческой или щеткой поможет свести к минимуму количество выпадающей шерсти. Если же линька чрезмерная или значительно увеличилась, это может быть признаком серьезной проблемы со здоровьем.

Иногда нужно просто сменить рацион, чтобы обеспечить правильный баланс питательных веществ. Чтобы узнать причину чрезмерной линьки, желательно проконсультироваться с ветеринаром.

Используйте забор для собак в помещении во время уборки

Когда вы пытаетесь убрать в доме, последнее, чего вы хотите, это чтобы ваша собака отвлекала вас или устраивала беспорядок в другой комнате.

Вот почему владельцам собак советуют использовать собачье ограждение во время уборки. Просто установите ограждение для собак в помещении, чтобы временно оградить часть дома, где ваша собака может оставаться в любое время, когда вам нужно убрать в доме.

Заборы эффективно работают, поскольку дают вашей собаке свободу передвигаться, не отвлекая вас.

Однако обязательно нужно занять собаку интерактивными игрушками, чтобы домашнему любимцу не было скучно - или же, если собака не может без внимания, попросить кого-то составить ей компанию.