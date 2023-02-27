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Если вы до сих пор не любите винегрет, все изменится после этого рецепта

Как нужно готовить винегрет (иллюстративное фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Винегрет - привычное блюдо, которое готовится из бюджетных "зимних овощей". Однако есть ряд секретов, которые сделают ваш простой салат настоящим кулинарным шедевром. Добавьте необычные ингредиенты, расширьте представление о заправке, и такой винегрет вам захочется готовить снова и снова.

Рецептом поделились в Instagram-блоге Kristi Cooking.

Рекомендации по приготовлению

Кулинары не рекомендуют делать в больших объемах - салат потеряет свежесть и яркость.

Также рассчитывайте, чтобы свекла и другие овощи были примерно в равных пропорциях.

И если вы до сих пор отвариваете овощи, то не стоит! Попытайтесь запекать, так в разы вкуснее.

Составляющие:

  • Свекла
  • Морковь
  • Картофель
  • Маринованные или квашеные огурцы
  • Зеленый горошек
  • Квашеная капуста
  • Лук (можно фиолетовый – так красивее)
  • Сухой чеснок (по желанию)

Для заправки можно взять классическую: растительное масло, соль, перец. Или поэкспериментировать с необычной: оливковое масло, лимонный сок, горчица, соль, перец.

Так празднично может выглядеть ваш винегрет (фото: instagram.com/kristi_cooking_)

Пошаговое приготовление

Свеклу, морковь, картофель очистить, посолить, полить немного маслом, по желанию добавить сухой чеснок. Запекать в рукаве или фольге при 180 градусах. Картофель около часа, свеклу и морковь - полтора часа.

Нарезать все маленьким кубиком, добавить другие составляющие, заправить, хорошо перемешать

Приятного аппетита!

Раньше мы писали, как приготовить винегрет по рецепту Евгения Клопотенко.

Кроме того, читайте об ошибках в приготовлении винегрета.

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салатвінегрет