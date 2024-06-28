Если нет огорода: как вырастить базилик дома

Свежий базилик, принадлежащий семье мятных, считается настоящим сокровищем для кулинаров. Это одно из растений, выращивать которые легче всего, поэтому, если огорода или сада нет, его можно вырастить дома - чтобы всегда иметь свежую зелень для блюд под рукой.
О том, как вырастить базилик дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.
Выращивание дома базилика, как и некоторых плодовых деревьев, начинается с предварительной подготовки - например, правильного выбора растения и горшка, подбор почвы и удобрений.
Выберите правильный сорт базилика
Существует не менее 50 сортов базилика, но все они растут в теплую солнечную погоду и хорошо развиваются как в почве, так и в контейнерах. Среди наиболее распространенных видов базилика:
Посадка базилика
Преимущество контейнерного садоводства заключается в том, что вы можете выращивать базилик в помещении круглый год, если у вас достаточно света.
Однако даже если вы хотите выращивать базилик на открытом грунте, вам нужно проращивать семена в помещении примерно шесть недель, а затем перенести растение в комнату.
Как вырастить базилик дома (иллюстративное фото: Freepik)
Существует два способа выращивания базилика - из семян, посеяв его в землю в горшках, или из черенков - отрезанных листьев.
Чтобы вырастить базилик из семян, следует сделать следующее:
Чтобы избежать скопления растений, обрежьте лишние саженцы на уровне почвы и регулярно поливайте землю, но не переувлажняйте ее.
Выращивать базилик из черенков советуют следующим методом:
Как вырастить базилик из черенков (иллюстративное фото: Freepik)
Когда появится листва, вы можете проверить, укоренился ли базилик, осторожно потянув его за корень - должно ощущаться сопротивление. Выращивание базилика из черенков занимает около месяца.
Обеспечьте яркое освещение
Базилику требуется как можно больше солнечного света - 6-8 полных солнечных часов в день. Итак, убедитесь, что ваши окна ничто не закрывает, чтобы максимизировать количество света, получаемого вашими растениями.
Идеально подойдут окна, выходящие на юг или юго-запад, но также подойдут и выходящие на восток или запад. Однако если в помещении слабое освещение, вы все равно можете выращивать базилик дома с помощью ламп.
Поддерживайте уровень влаги почвы
Растения базилика любят влажную среду, поэтому нужно следить за ее увлажнением. Приблизительно раз в неделю поливайте их почву - желательно делать это утром, поскольку корни базилика плохо растут, если остаются влажными в течение ночи.
Признаком того, что пора поливать базилик, является высыхание верхнего слоя почвы. Однако имейте в виду, что базилик в закрытом грунте, скорее всего, будет требовать более частого полива, чем его родственники на грядках.
При выращивании базилика из семян садоводы советуют избегать традиционного полива. Это может привести к тому, что вода размоет почву и приведет к углублению семян, препятствуя прорастанию.
Поэтому лучше увлажнять верхний слой почвы опрыскиванием, пока растение не прорастет и не будет листьев.
Выберите теплое место без сквозняков
Поскольку базилик процветает при достаточно высокой температуре - от 22 градусов - лучше выращивать это растение в помещении, где легче контролировать климат. Кроме того, температура ночью не должна опускаться ниже 10 градусов.
Базилик также любит повышенную влажность - поэтому время от времени следует увлажнять воздух или используйте специальный "купол", который, по сути, является просто пластиковой крышкой, удерживающей влагу.
Будьте осторожны с удобрениями
Базилик не нуждается в большом количестве удобрений, если вообще нуждается. На самом деле избыток удобрений может испортить аромат и вкус, поэтому нужно быть очень аккуратным с количеством тех, которые вы вносите.
Специалисты Университета Миннесоты рекомендуют использовать жидкое удобрение в половинной концентрации от рекомендованной на этикетке каждые 4-6 недель для комнатных растений и каждые 3-4 недели для базилика, выращиваемого на открытом грунте.
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