Если нет огорода: как вырастить базилик дома

Как вырастить базилик дома

Выращивание дома базилика, как и некоторых плодовых деревьев, начинается с предварительной подготовки - например, правильного выбора растения и горшка, подбор почвы и удобрений.

Выберите правильный сорт базилика

Существует не менее 50 сортов базилика, но все они растут в теплую солнечную погоду и хорошо развиваются как в почве, так и в контейнерах. Среди наиболее распространенных видов базилика:

генуэзский базилик : пожалуй, самый популярный сорт базилика, и именно его чаще всего используют для песто - он немного острый с нотками мяты и гвоздики;

: пожалуй, самый популярный сорт базилика, и именно его чаще всего используют для песто - он немного острый с нотками мяты и гвоздики; сладкий базилик : еще один популярный сорт базилика, очень похожий на генуэзский базилик - однако он немного слаще, с оттенком лакрицы, и имеет большие листья;

: еще один популярный сорт базилика, очень похожий на генуэзский базилик - однако он немного слаще, с оттенком лакрицы, и имеет большие листья; тайский базилик : обычно используется в азиатских блюдах, и поскольку его листья толще, чем у других видов базилика, он может выдерживать высокие температуры приготовления;

: обычно используется в азиатских блюдах, и поскольку его листья толще, чем у других видов базилика, он может выдерживать высокие температуры приготовления; лимонный базилик : как следует из названия, этот сорт имеет цитрусовые нотки и также часто используется в азиатской кухне;

: как следует из названия, этот сорт имеет цитрусовые нотки и также часто используется в азиатской кухне; священный базилик: в большинстве своем встречается в индийской кухне, слегка острый и имеет нотки гвоздики и лакрицы.

Посадка базилика

Преимущество контейнерного садоводства заключается в том, что вы можете выращивать базилик в помещении круглый год, если у вас достаточно света.

Однако даже если вы хотите выращивать базилик на открытом грунте, вам нужно проращивать семена в помещении примерно шесть недель, а затем перенести растение в комнату.

Как вырастить базилик дома (иллюстративное фото: Freepik)

Существует два способа выращивания базилика - из семян, посеяв его в землю в горшках, или из черенков - отрезанных листьев.

Чтобы вырастить базилик из семян, следует сделать следующее:

засыпьте влажную свежую почву в горшки, высотой 10 см;

высыпьте по несколько семян базилика в каждый горшок;

засыпьте семена тонким слоем сухой почвы и утрамбуйте землю;

слегка полейте почву;

накройте горшок полиэтиленовой пленкой, чтобы удержать влагу;

поставьте горшки в теплое место (в идеале - у окна), убедившись, что ночью не будет сквозняков или слишком прохладно.

Чтобы избежать скопления растений, обрежьте лишние саженцы на уровне почвы и регулярно поливайте землю, но не переувлажняйте ее.

Выращивать базилик из черенков советуют следующим методом:

отрежьте 10-сантиметровый кусок от стеблей базилика с цветами, убедившись, что на нем есть несколько листьев или листовых узлов;

удалите большую часть листьев из среза;

наполните горшок высотой 10 см увлажненной почвой;

сделайте глубокую ямку в почве;

вставьте черенок в углубление и прикопайте землю вокруг растения, держа черенок вертикально;

слегка полейте базилик (но не замачивайте) и неплотно накройте горшок полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить влагу;

поставьте горшок в светлое, теплое место и ежедневно снимайте пленку примерно на час, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Как вырастить базилик из черенков (иллюстративное фото: Freepik)

Когда появится листва, вы можете проверить, укоренился ли базилик, осторожно потянув его за корень - должно ощущаться сопротивление. Выращивание базилика из черенков занимает около месяца.

Как ухаживать за базиликом

Обеспечьте яркое освещение

Базилику требуется как можно больше солнечного света - 6-8 полных солнечных часов в день. Итак, убедитесь, что ваши окна ничто не закрывает, чтобы максимизировать количество света, получаемого вашими растениями.

Идеально подойдут окна, выходящие на юг или юго-запад, но также подойдут и выходящие на восток или запад. Однако если в помещении слабое освещение, вы все равно можете выращивать базилик дома с помощью ламп.

Поддерживайте уровень влаги почвы

Растения базилика любят влажную среду, поэтому нужно следить за ее увлажнением. Приблизительно раз в неделю поливайте их почву - желательно делать это утром, поскольку корни базилика плохо растут, если остаются влажными в течение ночи.

Признаком того, что пора поливать базилик, является высыхание верхнего слоя почвы. Однако имейте в виду, что базилик в закрытом грунте, скорее всего, будет требовать более частого полива, чем его родственники на грядках.

При выращивании базилика из семян садоводы советуют избегать традиционного полива. Это может привести к тому, что вода размоет почву и приведет к углублению семян, препятствуя прорастанию.

Поэтому лучше увлажнять верхний слой почвы опрыскиванием, пока растение не прорастет и не будет листьев.

Выберите теплое место без сквозняков

Поскольку базилик процветает при достаточно высокой температуре - от 22 градусов - лучше выращивать это растение в помещении, где легче контролировать климат. Кроме того, температура ночью не должна опускаться ниже 10 градусов.

Базилик также любит повышенную влажность - поэтому время от времени следует увлажнять воздух или используйте специальный "купол", который, по сути, является просто пластиковой крышкой, удерживающей влагу.

Будьте осторожны с удобрениями

Базилик не нуждается в большом количестве удобрений, если вообще нуждается. На самом деле избыток удобрений может испортить аромат и вкус, поэтому нужно быть очень аккуратным с количеством тех, которые вы вносите.

Специалисты Университета Миннесоты рекомендуют использовать жидкое удобрение в половинной концентрации от рекомендованной на этикетке каждые 4-6 недель для комнатных растений и каждые 3-4 недели для базилика, выращиваемого на открытом грунте.