Без огорода: как вырастить чеснок в квартире

Выращивание чеснока в закрытой почве - отличный вариант для садоводов, не имеющих места для посадки растения на улице. Хотя вырастить головку чеснока в помещении может быть сложно, зелень - зеленую верхушку луковицы чеснока - можно вырастить достаточно успешно.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Как посадить чеснок в помещении

Если ваша цель - выращивать луковицы чеснока в помещении, по словам Керри Спунемор из Park Seed, прежде всего чеснок должен пройти период яровизации. Яровизация вызывает процесс цветения растения благодаря длительному воздействию холода.

В один горшок можно высаживать несколько зубчиков чеснока, если для каждого достаточно места. Их рекомендуют разместить на расстоянии примерно 10-15 см друг от друга, чтобы обеспечить подобающий рост растения.

Лучше выбирать контейнеры с дренажными отверстиями для предотвращения задержки воды - проблемы, которая может привести к загниванию корней. Также следует отдавать предпочтение обогащенной питательными веществами и хорошо дренированной почве.

Полный процесс высадки чеснока вместе с предварительной подготовкой происходит следующим образом:

поместите луковицу или зубчики чеснока, которые вы хотите посадить, в закрывающийся пакет с небольшим количеством почвы;

положите пакет в морозильную камеру на 4-6 недель для яровизации;

после охлаждения разломайте луковицу чеснока на отдельные зубчики;

высадите зубчики на глубину около 5 см заостренными концами кверху;

засыпьте зубчики грунтом и аккуратно утрамбуйте;

обильно полейте почву.

Как ухаживать за чесноком в помещении

Правильный уход за чесноком поможет вырастить в комнатных условиях его луковицы, а не только зелень.

Обеспечьте яркое освещение

Чеснок требует не менее шести часов яркого непрямого света в помещении. Так что растение советуют держать на солнечном месте, поскольку свет имеет решающее значение для роста.

Если у вас есть окно на южную или восточную сторону, это идеальный вариант. Если природного солнечного света недостаточно, можно установить над чесноком специальные лампы.

Выбирайте правильную почву

Сажать чеснок следует в хорошо дренированную, богатую питательными веществами почву. Идеальный уровень рН почвы для чеснока - от 6,0 до 7,5.

Кроме этого, рекомендуют время от времени обогащать почву добавлением органических веществ, таких как компост.

Поддерживайте уровень влаги

Чеснок предпочитает постоянно влажную почву, которая одновременно не превращается в "болото". Обязательно избегайте чрезмерного полива, которое может привести к загниванию корней.

Чтобы достичь этого, следует поливать чеснок еженедельно и поддерживать почву увлажненной в течение периода формирования луковиц.

Используйте удобрение осторожно

Если вы просто хотите вырастить зелень чеснока, удобрения не нужны. Если ваша цель - вырастить чесночные луковицы, Спунемор советует удобрять почву универсальным удобрением при посадке, а затем использовать азотное удобрение или рыбью эмульсию каждые три недели после этого.

Однако, прежде чем вносить удобрения для чеснока, обязательно ознакомьтесь с инструкциями на упаковке.

Обеспечьте постоянную температуру

Чеснок процветает при достаточно низких температурах - однако перепадов температуры лучше избегать. Кроме этого, растение любит умеренный уровень влаги, поэтому поддержание стабильности этих факторов будет способствовать росту чеснока.

Когда собирать чеснок

Чеснок готов к сбору, когда примерно треть листьев приобретет коричневый цвет. Однако, как отмечает Спунемор, зеленые листья также останутся - они помогают защитить чеснок на стадии сбора и хранения.

Поэтому не нужно ждать, пока все листья станут коричневыми, чтобы собрать небольшой урожай. Собирать чеснок нужно осторожно, понемногу приподнимая луковицу из почвы. Перед использованием следует просушить луковицы в сухом теплом месте.

А вот зелень чеснока обычно готова примерно через одну-две недели, и ее можно собирать при необходимости, отрезая кусочки чистыми острыми ножницами.