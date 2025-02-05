Если надоел черный. Лучшие оттенки для ежедневного изысканного образа и роскошного стиля

"Если вы минималист и не готовы к резким изменениям, есть отличная альтернатива: "новый черный" - глубокие, сложные оттенки, которые так же универсальны, но добавляют мягкости, глубины и разнообразия образам", - отметила Шевченко.

Темно-синий

Этот цвет не только является отличной заменой черному, но и обладает глубиной и элегантностью. Темно-синие вещи выглядят строгими, но в то же время мягче, чем черные, и легко комбинируются с другими оттенками.



Темно-синий оттенок (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Графитовый

Это еще один нейтральный цвет, который выглядит шикарно, но не так агрессивно, как черный. Темно-серый или, как его еще называют, графитовый легко сочетается с другими цветами и подходит как для офиса, так и для вечерних выходов.



Темно-серый цвет (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шоколадный

Этот оттенок коричневого добавит глубины и элегантности. Он менее строгий, чем черный, но выглядит невероятно стильно и современно, особенно в осенне-зимние месяцы. Также он отлично сочетается с нюдовыми и бежевыми оттенками.



Благородный коричневый (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Бордовый

Этот оттенок добавит теплоту в ваш гардероб и будет выглядеть стильно и уютно. Бордовый цвет прекрасно сочетается с темными и нейтральными оттенками, придавая образу изысканность.



Бордовый или, как его еще называют, бургунди (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Темно-зеленый

Это насыщенный и спокойный цвет, который часто ассоциируется с природой. Темно-зеленый придаст вашему образу особое очарование, добавит глубины и подойдет для осенне-зимнего сезона.



Изумрудно-зеленый в тренде (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Эти цвета легко комбинируются между собой и с черным, добавляя разнообразие, но не выходя за пределы сдержанного стиля.

Если вы хотите разбавить черный гардероб, но остаться в комфортной цветовой зоне, попытайтесь заменить хотя бы одну черную вещь на один из этих оттенков - и увидите, как ваш образ заиграет новыми красками.