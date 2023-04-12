RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ксения Мишина откровенно рассказала, какие суммы тратит в месяц и как зарабатывает деньги во время войны (видео)

Ксения Мишина рассказала о заработке и расходах во время войны (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Юлия Гаюк

Известная украинская актриса и участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина снялась во многих кинолентах и завоевала расположение фанатов. Однако с началом полномасштабной войны кинематограф Украины почти прекратил деятельность, а, соответственно, и заработки актеров упали.

Об этом Мишина рассказала в интервью Славе Демину.

Сколько Ксения Мишина тратит в месяц

По словам актрисы, сейчас она живет на сбережения, отложенные из зарубежных контрактов. Однако она добавляет, что никогда не была финансово грамотной.

Слава Демин решил примерно сосчитать сумму, которую Ксения может тратить на месяц. Блогер просто называл суммы, Мишина говорила, соответствует ли это действительности. В итоге вышло так:

  • аренда квартиры - 20-25 тысяч гривен
  • бензин для авто - 20 тысяч гривен
  • продукты - 10 тысяч гривен
  • коммунальные услуги и мелкие расходы - 10 тысяч гривен

Если сложить все это вместе, в месяц выходит примерно 70 000 гривен.

Каким способом Мишина зарабатывает сейчас

По ее словам, пока ей с сыном хватает денег, заработанных на проектах. Однако на какой период времени будет сбережений, она не знает. В то же время отмечает, что сейчас есть и другие источники получения прибыли.

"У меня есть онлайн магазин с шампунями еще, но сейчас будет реорганизация, и на это тоже нужны немаленькие деньги", - рассказывает Ксения.

Она говорит, что свои расходы планирует в данный момент, потому что впервые при жизни потеряла работу.

"Как дальше, я не знаю. У меня есть какие-то деньги, которые я заработала, которые где-то у меня лежат. Я всегда была при работе, а сейчас такой период, когда ее нет", - делится Ксения.

Ранее Ксения Мишина рассказала, как живут ее родители в оккупированном Крыму.

Читайте также, почему сын актрисы не общается с родным отцом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в УкраинеШоу-бизнесКсения Мишина