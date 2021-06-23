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У Криму випала рекордна кількість опадів: три місячні норми за день (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В окупованому Криму протягом тижня тривали сильні зливи, які призвели до затоплення. Негода була настільки сильною, що побила рекорд 1991 року.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, відповідні дані зафіксували на метеорологічній станції Ай-Петрі.

Як повідомляють, 18 червня поточного року на метеорологічній станції Ай-Петрі зафіксували рекордну за добу кількість опадів – 295 міліметрів. Окрім того, додали, що це дорівнює трьом місячним нормам.

У обсерваторії розповіли, що це на 17 міліметрів більше за попередній кліматичний рекорд України. Останній зафіксували 2 вересня 1991 року на метеомайданчику Карадазької науково-дослідної геофізичної обсерваторії.

"Тоді випало 278 міліметрів опадів", – розповіли в обсерваторії.

Фото: опади в Криму (facebook.com/CGO.Official)

Раніше ми повідомляли, що в Ялті повністю затопило крокодиляріум.

Також у затопленій Ялті заявили про можливу евакуацію жителів.

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Кримповінь