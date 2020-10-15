У Криму зняли потужне відео на пісню Кузьми Скрябіна: чи ти чуєш біль?

У Криму записали кавер на маловідому пісню Кузьми Скрябіна "Чуєш біль" і відзняли потужне відео. Ідея такого перформансу належить Юлії Качулі, яка залучила до запису також кримських дітей.

"Дякую, брате, за пісню. Вперше опубліковану більше 30-ти років тому. Так і не почуту і не відчуту більшістю… Тепер із нашою енергетикою і посилом", - звернулася співачка до покійного культового артиста.

"Сьогодні, перед тим як залити в YouTube, ще раз передивилась відео і усвідомила - наскільки воно вийшло сильним і актуальним. Люди! Потрібно зробити субтитри англійською і випустити у світ! У мене немає можливостей. Я викладач вокалу з Сімферополя. Але я дуже вірю в те, що роблю. У це вірив і Кузьма. Підключайтеся. Ці ідеї варті того, щоб їх пам’ятали і не дозволили знищити", - написала Юлія.

Відео було зняте в окупованому росіянами Сімферополі. На кадрах можна побачити, як зараз виглядає місто. Крім того, також варто звернути увагу на те, що місцева молодь, яка теж була залучена до зйомок, у кадрі читає вірші Ліни Костенко. І не обійшли стороною автори ролика й влаштовані радянською комуністичною владою Голодомор та депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини.

Юлія Качула переспівала трек "Чуєш біль"

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