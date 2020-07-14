У Криму знову зганьбилися з туристичним сезоном: у мережу потрапили епічні фото

У мережу потрапили фото Криму в розпал сезону (колаж РБК-Україна)

У мережу потрапили фото з окупованого Росією Криму

В окупованому Росією Криму в самому розпалі так званий туристичний сезон. Але, судячи з усього, на півострові не так багато людей, як хотілося б місцевим жителям. Пандемія коронавірусу і закриті кордони зробили свою справу.

До речі, сервіс в Криму залишається на колишньому рівні, а поліпшенням умов для людей окупанти не займаються. Так, в мережу потрапило фото з місцевого кафе, яке запрошує до себе туристів.

Опублікувала знімок блогер під ніком RoksolanaToday&Крым25% у Twitter.

На фотографії ми можемо побачити "втомлені" стільці в кафе, а умивальник для миття рук і овочів знаходиться в жахливому стані.

В мережі показали фото з Криму (фото: twitter.com/KrimRt)

Як ми раніше писали, в Криму вирішили відмовитися від дистанційного навчання, незважаючи на пандемію. Навчальний рік у анексованому Криму розпочнеться з 1 вересня у форматі очного навчання. Раніше так звана "влада" закликала готуватися до дистанційного навчання.