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В Крыму снова опозорились с туристическим сезоном: в сеть попали эпичные фото

Крым, Вторник 14 июля 2020 14:45
В Крыму снова опозорились с туристическим сезоном: в сеть попали эпичные фото
В сеть попали фото Крыма в разгар сезона (коллаж РБК-Украина)

В сеть попали фото с оккупированного Россией Крыма

В оккупированном Россией Крыму в самом разгаре так называемый туристический сезон. Но, судя по всему, на полуострове не так много людей, как хотелось бы местным жителям. Пандемия коронавируса и закрытые границы сделали свое дело.

К слову, сервис в Крыму остается на прежнем уровне, а улучшением условий для людей оккупанты не занимаются. Так, в сеть попало фото из местного кафе, которое приглашает к себе туристов.

Снимок опубликовала блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

На фотографии мы можем увидеть "уставшие" стулья в кафе, а умывальник для мойки рук и овощей находится в жутком состоянии.

В Крыму снова опозорились с туристическим сезоном: в сеть попали эпичные фотоВ Крыму снова опозорились с туристическим сезоном: в сеть попали эпичные фотоВ сети показали фото из Крыма (фото: twitter.com/KrimRt)

Как мы ранее писали, в Крыму решили отказаться от дистанционного обучения, несмотря на пандемию. Учебный год в аннексированном Крыму начнется с 1 сентября в формате очного обучения. Ранее так называемые "власти" призывали готовиться к дистанционному обучению.

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