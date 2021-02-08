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У Криму знайшли ще один палац Путіна: що ховається за двома парканами

Автор: Styler

Журналісти виявили ще один палац Володимира Путіна. На цей раз він знаходиться в окупованому Криму, недалеко від селища Олива. Літня дача ховається за двома парканами, перший з яких висотою в шість метрів і на ньому встановлено безліч камер відеоспостереження.

Про це йдеться в сюжеті "Крим.Реалії".

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Паркан перегородив вид на Чорне море з Південнобережного шосе (Ялтинської траси). При цьому Путін займає відразу дві державні дачі. Його безпекою займаються Росгвардія і Федеральна служба охорони.

На закритій території стоять глушилки, які не дозволяють дронам піднятися над дачами. І це не просто так, адже приховувати від сторонніх очей президенту РФ є що.

За високими парканами знаходиться кілька вертолітних майданчиків, SPA-комплекс, критий татамі і льодовий палац, який будується. При цьому сусідами Путіна є екс-прем'єр Дмитро Медведєв і глава ФСБ Олександр Бортніков.

Варто зазначити, що головний російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що Бортніков і Путін - замовники його отруєння.

За словами політолога з Криму Євгенії Горюнової, Путіну всі ці резиденції потрібні, щоб покрасуватися перед своїм оточенням і самим собою. Таким чином, він показує, що йому можна все.

За безпеку перших осіб Росії також відповідають військові водолази. За словами місцевого жителя, на пляж можна прийти купатися, коли нікого немає на дачі.

В Криму виявили ще один палац Путіна (відео: YouTube)

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео, на якому детально показано, як виглядає палац Путіна в Геленджику зсередини.

Ми також писали про те, що будівельники розкрили секрети палацу Путіна і показали схеми.

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