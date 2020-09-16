У Криму катастрофа досягла апогею: вода в кранах брудна і смердюча

У мережі показали пересохле водосховище в Криму
Сімферопольське водосховище пересохло практично остаточно. Така ж ситуація в Аянському і Партизанському водосховищах. Вода в кримську столицю звідти майже не надходить. Про це пише блогер Кримський бандерівець в Twitter.
Він публікує фото-докази справжньої екологічної катастрофи на півострові. Вражають масштаби лиха.
Знімки зроблені при в'їзді до Сімферополя з боку Алушти і Ялти.
"Фотографії Сімферопольського водосховища. Це те місце, яке багато хто з вас бачили при виїзді із Сімферополя в бік Алушти/Ялти або при в'їзді до Сімферополя з боку Алушти/Ялти. Фотографії свіжі. Так, води немає зовсім", - прокоментував фотографії блогер.
За словами блогера, йде забір вже донних, мулистих вод - звідси брудна і смердюча вода з кранів.
В коментарях люди з гіркотою відреагували на фото катастрофи.
Як ми раніше писали, окупанти впевнені, що Україна подасть воду в Крим.