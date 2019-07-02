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У Криму зникло красиве озеро: місцеві жителі в шоці

STYLERЖиття    02.07.2019 - 21:50
У Криму зникло красиве озеро: місцеві жителі в шоці
У Криму зникло красиве озеро (Колаж РБК-Україна)

Озеро знаходилося в мальовничому місці і було улюбленим місцем відпочиваючих

В окупованому Криму, під Севастополем знищили красиве озеро, біля якого розташовувалася затишна міні-ферма і приїжджали відпочиваючі. Про це розповіла кримський блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

За словами блогера, озеро в Цукровій Голівці було рукотворним. Там перебувала міні-ферма, жив господар, який займався вирощуванням нутрій і розводив рибу. На це озеро любили приїжджати відпочиваючі, так як воно знаходилося в тихому і спокійному місці.

"Це була штучна водойма. Був господар, вирощував нутрій і розводив рибу. Навіть міні-ферма була. Гарне тихе містечко. Але прийшла "гавань" і вести бізнес стало неможливо (оренда, податки, побори і т. п.) Страждання в Україні", - написала блогер.

У Криму зникло красиве озеро: місцеві жителі в шоці

У Криму зникло озеро (twitter.com/KrimRt)

Вона розмістила фотографії цього озера в 2013 році, коли там були туристи і опублікувала свіжі фотографії, на яких видно, що озеро повністю знищено, як і міні-ферма, яка була.

 

У Криму зникло озеро (twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кримчан налякали дивні "туристи", які з'явилися на міських пляжах і навколо них.

А також ми розповідали про те, що окупований Крим стоїть на порозі екологічної катастрофи і це призвело місцевих жителів в паніку.

Крім того, ми повідомляли про те, що у мережі жахнулися станом пляжів у Криму.

Сезон сезониться: Крим заповнили дивні "туристи" (фото) Крим стоїть на порозі екологічної катастрофи: усі подробиці
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