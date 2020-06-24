У Криму двірників одягли в "царську форму": так ще людей не принижували (фото)

В окупованому Росією Криму співробітників комунальних служб одягнули в форму, яка використовувалася в Росії до 1917 року. Нову уніформу приміряли на себе двірники. Вона пошита з блакитної тканини. Про повернення у "царські часи" повідомила на своїй сторінці в Twitter блогер під ніком Roksolana Today&Крим.

Вона уточнила, що місцевим двірникам за носіння спеціальної уніформи пообіцяли доплати до заробітної плати, а також спеціальні значки.

"Дворові люди присягули боярам. "Яке приниження, залякування тим, що привезуть чужих людей, що будуть отримувати доплати тільки ті, хто носить одяг, повернемося в царські часи! Чи не час на заслужений відпочинок. Так ще ніхто людей не принижував", - написала блогер під фото.

В Криму двірників одягли в "царську форму" (фото: twitter.com/KrimRt)

Також блогер зазначає, що кожному двірнику крім посвідчення пообіцяли знаки, які були в царські часи, робиться все це коштом підприємців.

Користувачі мережі відреагували в коментарях на нову уніформу кримських комунальників.

Про посвідчення та знаки прикольно. Річ у тому, що в царській Росії двірник - найнижчий поліцейський чин. Скрепи...

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