Крим закрили для туристів до винайдення вакцини від коронавіруса

Коронавірус в Криму підчепили більше 260 людей. За останню добу COVID-19 виявили у 8 місцевих жителів. І ситуація не поліпшується.

У зв'язку з тим, що кількість хворих в Криму не йде на спад, на півострові з 12 травня вирішили ввести обов'язковий масковий режим. Кожен кримчанин повинен буде носити маски в громадських місцях.

А от відповіді на питання про те, коли ж анекований Крим повернеться до звичайного життя і зможе приймати гостей, у місцевої "влади" не знайшлося. Так, головний санітарний лікар Криму Наталія Пеньковська заявила, що в залежності від того, як буде змінюватися епідеміологічна ситуація, все те, що було дозволено, може повернутися на круги своя жорсткого режиму.

"До тих пір, поки не буде знайдена вакцина від коронавірусу, нам з вами з цим жити, карантинні заходи зніматися навряд чи будуть. Давайте говорити по-чесному, щоб ніхто не будував ілюзій, і розуміли", - цитує "Керч.ФМ" місцевих чиновників.

Таким чином, цього літа навряд чи у когось вийде відпочити в Криму - "окупанти" сподіваються лише на внутрішній туризм. Це катастрофічно позначиться на припливі грошей на півострів. Вже зараз прогнозується найбільше скорочення податкових надходжень з Криму.

Нагадаємо, раніше "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що вулиці в населених пунктах Криму будуть патрулювати козаки, дружинники і депутати, щоб стежити за дотриманням режиму самоізоляції. Також буде збільшено кількість патрулів у Керчі, Феодосії, Ялті, Алушті, Євпаторії та Сімферополі.