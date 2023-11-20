Крутятся как могут. Как украинцы обманывают страховые компании, чтобы получить возмещение

Страхование является достаточно надежной мерой пресечения, если с вашим автомобилем что-нибудь случится. Однако полномасштабная война внесла свои коррективы и сюда. Чтобы получить хоть какое-нибудь возмещение, украинцы "крутятся", как могут.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Минфин рассказывает, к чему прибегают владельцы автомобилей, чтобы "отбить" деньги на страховании.

Военный риск не покрывают

Самой главной проблемой страхового рынка стало то, что компании не возмещают автомобилистам повреждения в результате боевых действий. Кстати, такой подход применяют и к недвижимости, и к другому имуществу еще с 2014 года.

Однако, если вы попали в аварию на оккупированной территории, страховая должна это возместить. Это именно те обстоятельства непреодолимой силы или входящий в договор форс-мажор.

В 2023 году компании начали страховать военный риск, но чаще всего только с покрытием 10-15% и в рамках банковского кредитования по отдельным программам.

Такое явление не стало распространенным, но все чаще украинцы стали пользоваться другими путями обхода общих правил.

Как украинцы пытаются обмануть страховые компании (фото: Freepik)

"После детального изучения условий договора страхования и понимания того, что такие риски не покрываются, страхователи пытаются скрыть следы от воздействия впечатляющих элементов (в том числе при содействии представителей правоохранительных органов), заявляют о похищении имущества после деоккупации территорий, хотя имущество было похищено ранее во время вторжения и активных боевых действий", - рассказали в одной из страховых компаний.

Похожая ситуация, когда в страховую компанию обращались со случаями повреждения автомобилей и сообщали об этом, как о результате противоправных действий третьих лиц. Однако о том, что это произошло в результате военных действий, многие просто не сообщали.

"Театральные" инсценировки для страховых

Некоторые водители прибегали к изменению всех правдивых обстоятельств, чтобы получить возмещение.

"Было зафиксировано несколько событий, где последствия повреждения автомобилей от военных действий пытались скрыть как обычный пожар в гараже. Это КАСКО, г. Днепр. Отказывали в выплате страхового возмещения", - говорят в другой известной страховой компании.

А если авто было повреждено в результате бомбежек так, что восстановлению не подлежит, тогда водитель мог не сообщать об этом в страховцю сразу, а подождать несколько месяцев. В таком случае он заявлял об угоне транспортного средства.

Какое наказание грозит за страховое мошенничество

Страховое мошенничество может наказываться в соответствии со статьей 190 и 358 Уголовного кодекса. Ответственность может быть выражена штрафом от 17 000 гривен до 2-3 лет ограничения свободы.

Однако привлечь мошенника в сфере страхования в Украине достаточно непросто. Дело в том, что украинское законодательство не дает толкования термина "мошенничество". Кроме того, в Уголовном кодексе Украины нет такого понятия как "страховое мошенничество" или "мошенничество в сфере страхования".

Однако страховые компании стараются достаточно тщательно расследовать каждый случай, чтобы не допустить самообмана, особенно в ситуациях с большими суммами возмещений.