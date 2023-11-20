ua en ru
Пн, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Крутятся как могут. Как украинцы обманывают страховые компании, чтобы получить возмещение

Украина, Понедельник 20 ноября 2023 10:38
UA EN RU
Крутятся как могут. Как украинцы обманывают страховые компании, чтобы получить возмещение Мошеннические схемы страхования машины (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Страхование является достаточно надежной мерой пресечения, если с вашим автомобилем что-нибудь случится. Однако полномасштабная война внесла свои коррективы и сюда. Чтобы получить хоть какое-нибудь возмещение, украинцы "крутятся", как могут.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Минфин рассказывает, к чему прибегают владельцы автомобилей, чтобы "отбить" деньги на страховании.

Военный риск не покрывают

Самой главной проблемой страхового рынка стало то, что компании не возмещают автомобилистам повреждения в результате боевых действий. Кстати, такой подход применяют и к недвижимости, и к другому имуществу еще с 2014 года.

Однако, если вы попали в аварию на оккупированной территории, страховая должна это возместить. Это именно те обстоятельства непреодолимой силы или входящий в договор форс-мажор.

В 2023 году компании начали страховать военный риск, но чаще всего только с покрытием 10-15% и в рамках банковского кредитования по отдельным программам.

Такое явление не стало распространенным, но все чаще украинцы стали пользоваться другими путями обхода общих правил.

Крутятся как могут. Как украинцы обманывают страховые компании, чтобы получить возмещение

Как украинцы пытаются обмануть страховые компании (фото: Freepik)

"После детального изучения условий договора страхования и понимания того, что такие риски не покрываются, страхователи пытаются скрыть следы от воздействия впечатляющих элементов (в том числе при содействии представителей правоохранительных органов), заявляют о похищении имущества после деоккупации территорий, хотя имущество было похищено ранее во время вторжения и активных боевых действий", - рассказали в одной из страховых компаний.

Похожая ситуация, когда в страховую компанию обращались со случаями повреждения автомобилей и сообщали об этом, как о результате противоправных действий третьих лиц. Однако о том, что это произошло в результате военных действий, многие просто не сообщали.

"Театральные" инсценировки для страховых

Некоторые водители прибегали к изменению всех правдивых обстоятельств, чтобы получить возмещение.

"Было зафиксировано несколько событий, где последствия повреждения автомобилей от военных действий пытались скрыть как обычный пожар в гараже. Это КАСКО, г. Днепр. Отказывали в выплате страхового возмещения", - говорят в другой известной страховой компании.

А если авто было повреждено в результате бомбежек так, что восстановлению не подлежит, тогда водитель мог не сообщать об этом в страховцю сразу, а подождать несколько месяцев. В таком случае он заявлял об угоне транспортного средства.

Какое наказание грозит за страховое мошенничество

Страховое мошенничество может наказываться в соответствии со статьей 190 и 358 Уголовного кодекса. Ответственность может быть выражена штрафом от 17 000 гривен до 2-3 лет ограничения свободы.

Однако привлечь мошенника в сфере страхования в Украине достаточно непросто. Дело в том, что украинское законодательство не дает толкования термина "мошенничество". Кроме того, в Уголовном кодексе Украины нет такого понятия как "страховое мошенничество" или "мошенничество в сфере страхования".

Однако страховые компании стараются достаточно тщательно расследовать каждый случай, чтобы не допустить самообмана, особенно в ситуациях с большими суммами возмещений.

Раньше мы объясняли, нужно ли новому владельцу машины оформлять страховой полис на себя.

Читайте также, в каких случаях полиция имеет право проверить ваш автомобиль.

Читайте РБК-Украина в Google News