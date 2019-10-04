Катастрофа літака під Львовом: подробиці трагедії (фото, відео)

Літак під Львовом здійснив аварійну посадку (фото: колаж РБК-Україна)

Аварійна посадка літака АН-12 забрала життя п'яти осіб

Сьогодні, 4 жовтня, вранці вантажний літак АН-12 здійснив аварійну посадку під Львовом в селі Сокільники. Літак не долетів приблизно 1,5 кілометра до посадкової смуги. В результаті інциденту загинули п'ять осіб екіпажу, трьом вдалося вижити.

Прес-служба аеропорту "Львів" заявила, що літак летів з Іспанії до столиці Туреччини і хотів сісти в аеропорту, щоб дозаправиться. В 6:45 диспетчери втратили зв'язок з екіпажем повітряного судна.

Після аварії, смугу відразу ж закрили на зліт і посадку і почали проводити пошукові роботи.

Літак під Львовом здійснив аварійну посадку (фото: facebook.com/ZaxidNet)

На фотографіях видно, що літак дуже жорстко приземлився і пошкодив фюзеляж разом з крилом, але не загорівся. В літаку було 8 осіб.

Трьох, що вижили доставили в лікарню. Перший потерпілий 1966 року народження. У нього закритий перелом правої плечової кістки зі зміщенням фрагментів, забій м'яких тканин грудної клітини і передньої черевної стінки.

Літак під Львовом здійснив аварійну посадку (відео: YouTube/MNS GOV.UA)

Другий постраждалий 1967 року народження отримав тупу травму живота. У нього забій грудної клітки, закритий перелом вертлюжної западини праворуч. Крім того, у нього закритий травматичний вивих правого стегна.

У третього потерпілого 1969 року народження закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Крім того, у нього забійна рана лобної ділянки зліва, тупа травма живота, відкритий перелом лівої гомілки зі зміщенням фрагментів.

Літак під Львовом здійснив аварійну посадку (фото: dsns.gov.ua)

Стало відомо, що літак належить компанії "Україна Аэроальянс". Він здійснював чартерний вантажний рейс з 10-тонним вантажем на борту. Після жорсткої аварійної посадки вантаж затиснув людей в літаку.

Імена загиблих: командир літака Віталій Степаненко, помічник командира Ігор Маєвський, штурман Юрій Кузьменко, бортовий технік Ігор Завадюк та радіооператор Володимир Кириленко.

Поліція відкрила кримінальне провадження ч. 3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту). За це може бути покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.