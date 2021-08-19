Під Кропивницьким зниклу 16-річну дівчину виявили мертвою: її тіло знайшли в колодязі

За словами правоохоронців, на її тілі були виявлені тілесні ушкодження. Причина смерті буде встановлена ​​після проведення судово-медичної експертизи.

Пропажа неповнолітньої

Батько дівчинки в інтерв'ю "Суспільному" розповів, що Вікторія ночувала в кімнаті зі своєю зведеною сестрою. Дівчинка прокинулася вночі і помітила, що сестри немає поряд.

Вікторія Макаренко (фото: kg.npu.gov.ua)

Вона почала плакати, після чого в кімнату зайшли батьки подивитися, що відбувається. Вони сильно здивувалися, що Вікторії немає вдома. При цьому її речі і паспорт були на місці.

Мачуха дівчини розповіла, що вона хотіла швидше закінчити 9 клас і вступити в професійно-технічне училище на кухаря. Жінка ж наполягала на тому, щоб вона закінчила 10 і 11 класи.

Будинок Вікторії Макаренко (фото: suspilne.media)

За словами батька, в день, коли пропала дочка, вона гуляла у сусідів. Сусідка Настя, з якою товаришує Вікторія, спілкуватися відмовилася.

За словами завідувачки служби у справах дітей Кетрісановської сільради Юлії Піц, сім'я на обліку не стояла.

Пошуки Вікторії Макаренко (фото: kg.npu.gov.ua)

"В поле зору жодного разу не потрапляла, оскільки вони недавно переїхали в Кетрисанівці, проживають тут з зими. Дитина почала навчання в місцевій школі, добре себе зарекомендувала, нарікань з боку вчителів не було, нормальна сім'я", - зазначила Піц.

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