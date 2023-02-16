За шаг до измены: ученые рассказали, что вынуждает партнеров к походу "налево"

Измена в отношениях часто становится причиной для разводов. И "налево" ходят как мужчины, так и женщины. Ученые отмечают, что измена становится реакцией на ухудшение в отношениях, а не сам факт приводит к охлаждению и разрыву.
Об этом говорится в исследовании социальных психологов и Тилбургского университета в Нидерландах, которое было опубликовано в журнале Psychological Science.
Ученые пришли к выводу, что партнеры начинают себя чувствовать все более несчастными и чужими друг к другу задолго до факта измены.
Для исследования были собраны данные за 12 лет о 12 тысячах жителях Германии. Информация касалась их личной жизни, семьи, отношений.
Было выделено две группы: те, кто признался о своих изменах, и те, кто был предан своему партнеру и никогда не допускал походы "налево".
Анализ показал, что измена чаще всего происходила на фоне постепенного ухудшения отношений между партнерами.
И те, кто изменил и те, кому изменили - в разной степени были недовольны своими отношениями и жизнью в целом. Они испытывали разочарование в партнере и в отношениях с ним.
Незадолго до измен у таких пар были частые ссоры, непонимание друг друга, охлаждение и раздражение. И все это становилось привычным фоном их жизни.
Все эти факторы постепенно приводили к изменам, и ситуация ухудшалась еще больше - пары теряли связь, доверие и начинали задумываться о разводе.
Часто те, кто изменил партнеру, испытывали более низкое психологическое благополучие из-за чувства вины и сильный стресс из-за своего поступка.
Кстати, ранее мы писали о том, какие ошибки женщины делают в жизни чаще всего и портят себе ими жизнь.
А еще рассказывали о том, почему люди в романтических отношениях повторяют одни и те же ошибки, но с разными партнерами.