Під Кривим Рогом чоловік порізав ножем 2-річного сина співмешканки, щоб їй "помститися"

Подія сталася в Софіївському районі. Встановлено, що 28-річний місцевий житель закрився в будинку своєї колишньої співмешканки з двома її дітьми 2 і 7 років, і став погрожувати розправою.

Жінка викликала поліцію. Тим часом чоловік завдав молодшому синові своєї колишньої коханої ножових поранень в шию і спину, а потім - втік з місця злочину.

Дитину екстрено доставили в лікарню.

На місці події працюють правоохоронці. Також у поліції повідомили, що вживаються оперативні заходи для встановлення місця знаходження та затримання нападника.

Крім того, вирішується питання про правову кваліфікацію злочину.