Под Кривым Рогом мужчина порезал ножом 2-летнего сына сожительницы, чтобы ей "отомстить"

Под Кривым Рогом мужчина нанес ножом ранения двухлетнему мальчику, в результате чего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоумышленник после этого скрылся, и сейчас правоохранители разыскивают преступника.
Об этом 7 июля передали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Происшествие произошло в Софиевском районе. Установлено, что 28-летний местный житель закрылся в доме своей бывшей сожительницы с двумя ее детьми 2 и 7 лет, и стал угрожать расправой.
Женщина вызвала полицию. Тем временем мужчина нанес младшему сыну своей бывшей любимой ножевые ранения в шею и спину, а затем - скрылся с места преступления.
Ребенка экстренно доставили в больницу.
На месте происшествия работают правоохранители. Также в полиции сообщили, что принимаются оперативные меры для установления места нахождения и задержания нападающего.
Кроме того, решается вопрос о правовой квалификации преступления.
Как сообщалось, недавно в центре Днепра мужчина с ножом набросился в магазине на женщину с годовалым ребенком - как выяснилось, злоумышленником оказался ее гражданский муж, а нападение произошло после ссоры.
Также мы писали о том, что в июне под Днепром в коллекторе нашли тело пропавшего 8-летнего мальчика, об исчезновении которого его мать рассказала только через четыре дня. Расследование показало, что ребенка задушил ухажер матери за то, что она отказала ему в близости.