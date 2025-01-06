"Безумно больно": Кривошапко после свадьбы за границей неожиданно высказался о войне

Что написал Кривошапко

В блоге звезда обнародовал пост, посвященный своей новоиспеченной жене Кристине. Пара, как известно, отгуляла свадьбу в Чикаго, и на праздновании присутствовали их самые близкие люди.

Александр признался, что их с Кристиной история любви удивительная, наполненная магией и любовью. В будущем он пообещал раскрыть больше подробностей относительно дел сердечных.

Но Кривошапко выразил сожаление по поводу того, что на свадьбе не смогли быть его самые близкие люди из-за войны, которая разбросала их по всей планете.

"Мы с тобой с первой секунды сразу все поняли. Многочисленное количество людей знает насколько удивительна наша история, насколько много в ней магии и любви друг к другу. Возможно, мы с тобой этим поделимся, но чуть позже. Наш путь невероятен, и я до сих пор не до конца понимаю тот темп, который мы задали. Ты - моя любовь, Ты - мой друг, Ты - мой врач и теперь Ты - моя жена", - написал артист.

"3 января 2025 года родилась наша семья и мы, несмотря на эмиграцию, смогли сделать тот праздник, который хотели. Безумно больно от того, что война разбросала мою семью по всей планете и я не видел на свадьбе всех своих родных людей, но с нами были те люди, которые вместе с нами строят нашу новую жизнь в этой удивительной и сложной стране! У нас впереди очень много дел и забот, но этот день мы запомним с тобой навсегда. Отныне это Наш День", - добавил он.

Также селебрити поделился фото и видео, которые были сделаны в день свадьбы. Можно увидеть, что жених предстал в классическом черном костюме и белой рубашке, в то время как его избранница была в пышном белом платье с корсетом, которое дополнила лаконичными украшениями и собранными в пучок волосами.

Кадры со свадьбы Александра Кривошапка (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko) Кадры со свадьбы Александра Кривошапка (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Что известно о жизни Александра Кривошапка в период полномасштабной войны

В начале полномасштабной российской агрессии Александр основал благотворительный фонд "Братське серце", который занимается перевозкой гуманитарной помощи. Летом 2022 года он также рассказывал, что вступил в ряды добровольческого батальона.

После этого финалист шоу "Х-Фактор" исчез из публичного пространства, а позже стало известно, что он находится в США. Подробности своего выезда из страны в период войны он сообщать не стал.

На его странице можно найти публикации в поддержку Украины, однако сейчас он ведет свои соцсети на русском языке. Более того, пара общается на русском.

На праздновании певец исполнял песню российской группы "Рождество" - "Так хочется жить". А еще он спел композицию Лары Фабиан - "Je t'aime".

Александр Кривошапко и его избранница Кристина (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Для артиста это третий брак. В прошлом он имел законные отношения с танцовщицей Татьяной Денисовой, которая предала Украину, а также с моделью Мариной Кински, от которой имеет дочь.