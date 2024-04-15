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В Кривом Роге пьяный мужчина справил нужду на мемориале погибшим военным (фото и видео)

В Кривом Роге мужчина справил нужду у мемориала погибшим воинам (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Кривом Роге, 12 апреля, пьяный мужчина справил нужду возле мемориала погибшим защитникам. В сети появилось видео инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Криворожского районного управления полиции.

Детали инцидента

Около 23 часов 12 апреля 30-летний мужчина справил нужду возле мемориала Героев "Куби пам'яті" в Кривом Роге.

Соответствующее видео было распространено в сети. Также отметили, что стенды с изображением павших защитников не пострадали.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь мужчине грозит штраф или ограничением свободы на срок 5 лет.

Что известно о мужчине

В сети отметили, что нарушителем оказался 30-летний Виталий Головобородько.

"Офисный фрик, тусит в клубах", - написали в комментариях под видео.

К тому же пользователи возмущены, что нарушителю грозит только штраф и одним извинением "он не должен обойтись".

"Снова обойдется извинениями? Скажет на камеру, что бес попутал и он никого не хотел обидеть", - написала Людмила и опубликовала видео.

Также появились снимки предполагаемого хулигана с видео.

В Кривом Роге мужчина справил нужду возле мемориала погибшим воинам (фото: twitter.com/ldmila)

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

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Кривой Рогхулиганы