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У Кривому Розі трамвай протаранив маршрутку, і та збила хлопчика на "зебрі" (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі сталася ДТП за участю маршрутки і трамвая, і в результаті аварії постраждав пішохід - 15-річний хлопчик, який в той момент переходив дорогу на переході. Дитину госпіталізували до лікарні з травмами.

Про це 27 листопада передає видання "Відкритий".

Інцидент стався на вулиці Свято-Миколаївській вулиці в п'ятницю ввечері.

Попередньо відомо, що маршрутний автобус №300 об'їжджав машини, що стояли на узбіччі дороги, і таким чином виїхав на трамвайні колії, зупинившись на них перед "зеброю".

В цей час якраз по пішохідному переходу йшли підлітки - два хлопчики з велосипедами.

Водій трамвая не встиг загальмувати вчасно, і врізався в маршрутку в задній бампер. Сила удару була така, що бус виштовхнуло на "зебру", і далі транспорт наїхав на одного з дітей.

У Кривому Розі в ДТП з маршруткою і трамваєм постраждав 15-річний пішохід (фото: скріншот відео).media)

На місце ДТП приїхала карета "швидкої", а також правоохоронці.

Постраждалого підлітка відвезли до міської лікарні №8 для надання медичної допомоги, і лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Поліція з'ясовує деталі та обставини аварії.

У мережі опублікували відео з місця події.

Відео: у Кривому Розі маршрутка після зіткнення з трамваєм збила підлітка

Як повідомлялося, близько тижня тому в Києві вантажний мікроавтобус врізався в трамвай з пасажирами.

Нагадаємо також, перед цим у Запоріжжі сталася ДТП за участю маршрутки, і в результаті постраждали шестеро людей.

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