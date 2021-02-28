У Кривому Розі в школі публічно принизили дітей через фінансовий стан: деталі великого скандалу

Громадськість розбурхало повідомлення у батьківському чаті мами 11-класника Криворізької загальноосвітньої школи №1. Жінка висловила своє ставлення до тих, хто не здав 250 гривень на подарунок вчительці. Мати одного з учнів публічно образила в чаті тих, хто вирішив не жертвувати цю суму за ознакою фінансового благополуччя, назвавши їх "свинями" і "малозабезпеченими".

"Особисто я не хочу, щоб моя дитина сиділа за одним столом з "малозабезпеченими". Якось їх занадто багато. Я за відпочинок і будь-який "кіпіш" дітей нормальної половини класу. А годувати "свиней" та їх спонсорувати не збираюся", — написала користувач "ЕленКа".

Один з батьків в чаті зробив скріншоти листування та опублікував в мережі. Повідомлення миттєво розійшлося по криворізьких групах, і мама 11-класника Криворізької ЗОШ №1 "ЕленКа" стала відомою. Замість того, щоб перепросити за свої грубі висловлювання та дискримінацію учнів, а також їх батьків, жінка почала шукати того, хто опублікував листування. До неї долучилися й інші батьки.

"Випускний в її дитини буде незабутнім", "Тв*рь, чим тобі не догодив класний керівник?", "Переведи свого гнид***ша в іншу школу!" — висловили своє обурення батьки в чаті.

Продовження скандалу в листуванні знову стало доступними для громадськості.

У міському департаменті освіти про ситуацію, що склалася в КШ №1 дізналися з мережі. Його керівник обіцяла розібратися. Вже незабаром на сторінці школи в Facebook з'явилося звернення до батьків від вчителів школи.

"У зв'язку з розміщенням в соціальних мережах інформації (скріншотів листування батьків учнів), хочемо офіційно заявити, що ніяких зборів коштів у закладі не проводиться, згідно з наказом. Шкода, що дехто з батьків може дозволити собі розділяти дітей на "малозабезпечених" і "забезпечених". Боляче, що кілька осіб можуть звести нанівець роботу педагогічного колективу такими висловлюваннями в групах, роблячи "скріншоти" і принижуючи гідність інших дітей. Ми виховуємо наших дітей, враховуючи поняття гендерної рівності. Пам'ятаймо, що чужих дітей не буває!" — написали у відкритому зверненні вчителі школи.