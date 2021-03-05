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У Кривому Розі викрили "групу смерті": керувала 15-річна школярка

Новость на русском → Кривий Ріг, П'ятниця 05 березня 2021 12:16
У Кривому Розі викрили "групу смерті": керувала 15-річна школярка Поліція викрила "групу смерті" в соцмережах (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Кривому Розі поліція викрила одну з "груп смерті", в якій підліткам давали небезпечні завдання. Створила цю групу 15-річна дівчинка, яка сама ж її й адмініструвала.

Деталі розповіли пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

15-річна дівчинка створила "групу смерті" в Telegram. Чат почав діяти в мережі з 21 лютого і швидко набрав понад 500 передплатників. Учасники чату отримували завдання наносити собі тілесні ушкодження. Після цього вони повинні були надіслати фотографії зроблених поранень і отримати наступне завдання. За одну добу учасники могли отримати до п'яти різних завдань.

Частина дописувачів після небезпечних завдань відсіялася з чату і до кінця діяльності групи залишилося всього 13 осіб. З кожним днем завдання ставали більш небезпечні та жорсткі. За попередніми даними поліції, адміністратор групи збиралася 4 березня вчинити самогубство.

У Кривому Розі викрили &quot;групу смерті&quot;: керувала 15-річна школярка

Поліція викрила "групу смерті" в Кривому Розі

Проте 3 березня співробітники поліції разом з прокуратурою з'ясували особу 15-річної дівчинки та провели в її будинку обшук. Були виявлені ноутбук, планшет і мобільні телефони. На всіх – є листування, що підтверджує створення "групи смерті".

Було відкрито кримінальне провадження за статтею про доведення до самогубства. Поліція перевіряє всі відомості, які надала підліток, встановлюється особистість куратора та інших організаторів групи.

Поліція викрила "групу смерті" в соцмережах

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Закарпатті повісилася 13-річна школярка і є підозра, що вона стала жертвою суїцидального флешмобу в соцмережах.

А також розповідали про те, що рідні загиблої в Києві дівчата повідомили, що її готували до самогубства заздалегідь в соціальних мережах.

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