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У Кривому Розі чоловік на дитячому майданчику погрожував дітям зброєю (фото)

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Кривий Ріг, Середа 21 липня 2021 20:34
У Кривому Розі чоловік на дитячому майданчику погрожував дітям зброєю (фото) Колаж РБК-Україна: чоловік у Кривому Розі погрожував дітям пістолетом
Автор: Тетяна Самарук

У місті Кривому Розі чоловік погрожував дітям предметом, схожим на зброю.

Про це повідомила патрульна поліція України.

Так, подія сталася вчора, 20 липня. Дві маленькі дівчинки викликали поліцію на вулицю Кропивницького.

Як пояснили діти, коли вони гралися на майданчику до них підійшов невідомий чоловік, дістав пістолет, почав ним розмахувати та кричати, що буде з нього стріляти. Потім невідомий пішов до сусіднього будинку.

У ньому правоохоронці виявили схожого за описом чоловіка. Однак, коли поліцейські повідомили йому про поверхневу поведінку - то чоловік намагався утекти. Також він під час затримання намагався дістати зброю, але у нього не вийшло.

Окрім того, на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала усі обставини. А дітей цілих та неушкоджених відправили додому.

У Кривому Розі чоловік на дитячому майданчику погрожував дітям зброєю (фото)У Кривому Розі чоловік на дитячому майданчику погрожував дітям зброєю (фото)

Фото: чоловік у Кривому Розі залякував дітей зброєю (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

У коментарях користувачі відреагували на ситуацію.

  • Предмет схожий на зброю. Та навіть якщо це іграшковий пістолет, але він ним погрожував дітям. За це потрібно поламати йому руки! А оце, що в болоті трохи поваляли, то мало;
  • Як легко замовити когось, хто тобі не подобається. Дати йому пістолет і викликати поліцію і сказати що він тобі погрожував;
  • Якийсь хворий на голову.

Раніше ми повідомляли, що на Прикарпатті мікроавтобус з дітьми потрапив у ДТП, є постраждалі.

Також поліцейські дали поради, що робити, щоб не загубилася дитина.

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