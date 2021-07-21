У Кривому Розі чоловік на дитячому майданчику погрожував дітям зброєю (фото)

Так, подія сталася вчора, 20 липня. Дві маленькі дівчинки викликали поліцію на вулицю Кропивницького.

Як пояснили діти, коли вони гралися на майданчику до них підійшов невідомий чоловік, дістав пістолет, почав ним розмахувати та кричати, що буде з нього стріляти. Потім невідомий пішов до сусіднього будинку.

У ньому правоохоронці виявили схожого за описом чоловіка. Однак, коли поліцейські повідомили йому про поверхневу поведінку - то чоловік намагався утекти. Також він під час затримання намагався дістати зброю, але у нього не вийшло.

Окрім того, на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала усі обставини. А дітей цілих та неушкоджених відправили додому.

Фото: чоловік у Кривому Розі залякував дітей зброєю (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

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