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В Кривом Роге мужчина на детской площадке угрожал детям оружием (фото)

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Кривой Рог, Среда 21 июля 2021 20:34
В Кривом Роге мужчина на детской площадке угрожал детям оружием (фото) Коллаж РБК-Украина: мужчина в Кривом Роге угрожал детям пистолетом
Автор: Тетяна Самарук

В городе Кривом Роге мужчина угрожал детям предметом, похожим на оружие.

Об этом сообщила патрульная полиция Украины.

Так, событие произошло вчера, 20 июля. Две маленькие девочки вызвали полицию на улицу Кропивницкого.

Как объяснили дети, когда они играли на площадке к ним подошел неизвестный мужчина, достал пистолет, начал им размахивать и кричать, что будет из него стрелять. Затем неизвестный пошел к соседнему дому.

В нем правоохранители обнаружили похожего по описанию мужчину. Однако, когда полицейские сообщили ему о поверхностном поведении - то мужчина пытался убежать. Также он во время задержания пытался достать оружие, но у него не получилось.

Кроме того, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства. А детей целых и невредимых отправили домой.

В Кривом Роге мужчина на детской площадке угрожал детям оружием (фото)В Кривом Роге мужчина на детской площадке угрожал детям оружием (фото)

Фото: мужчина в Кривом Роге запугивал детей оружием (фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

В комментариях пользователи отреагировали на ситуацию.

  • Предмет похож на оружие. И даже если это игрушечный пистолет, но он им угрожал детям. За это нужно поломать ему руки! А вот, что в болоте немного поваляли, то мало;
  • Как легко заказать кого-то, кто тебе не нравится. Дать ему пистолет и вызвать полицию и сказать что он тебе угрожал;
  • Какой-то больной на голову.

Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье микроавтобус с детьми попал в ДТП есть пострадавшие.

Также полицейские дали советы, что делать, чтобы не потерялся ребенок.

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