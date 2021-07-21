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На Прикарпатті мікроавтобус з дітьми потрапив у ДТП, є постраждалі

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Прикарпаття, Середа 21 липня 2021 16:54
На Прикарпатті мікроавтобус з дітьми потрапив у ДТП, є постраждалі Фото: на Прикарпатті мікроавтобус з дітьми потрапив у ДТП, є постраждалі (facebook.com/frankivsk.police)
Автор: Марія Кучерявець

У Надвірнянському районі Івано-Франківської області мікроавтобус, в якому перебували діти, зіткнувся з вантажівкою. У результаті ДТП до лікарні госпіталізували восьмеро осіб, серед яких шестеро - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Івано-Франківської області.

"21 липня о 12:35 сталася аварія у Делятині...40-річний мешканець Житомирської області на автомобілі Volkswagen Transporter рухався у напрямку м. Мукачево та, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем DAF, яким керував 26-річний мешканець Надвірнянщини", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок ДТП до лікарні було доправлено водія мікроавтобуса і семеро пасажирів віком 38, 17, 15, 13, 11 (дві особи) і 8 років, які є мешканцями Житомирщини.

Як повідомляють правоохоронці, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень потерпілих встановлюється.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

Фото: з місця дорожньо-транспортної пригоди на Прикарпатті (facebook.com/frankivsk.police)

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