ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Кривому Розі 2-річний хлопчик впав з дивана і сильно травмувався: дитина померла в реанімації

Новость на русском →
Кривий Ріг, П'ятниця 17 вересня 2021 16:51
У Кривому Розі 2-річний хлопчик впав з дивана і сильно травмувався: дитина померла в реанімації Колаж РБК-Україна: у лікарні Дніпра померла дитина через сильні травми після падіння з дивана
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі дворічна дитина сильно травмувалася після падіння з дивана вдома, після чого малюка госпіталізували до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. На жаль, хлопчик помер у клініці в реанімації.

Про це 17 вересня передає видання "Vgorode".

За словами гендиректора лікарні Олексія Власова, до них в медустанову малюка доставили з Кривого Рогу у важкому стані.

У маленького пацієнта були діагностовані закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку і крововилив у мозку.

Батьки дитини розповіли, що їх син отримав такі травми в результаті падіння з дивана.

На жаль, всі спроби медиків врятувати малюка виявилися безуспішними - дитина померла вчора пізно ввечері в реанімаційному відділенні дитячої обласної лікарні в Дніпрі.

Тепер правоохоронці з'ясовують, як могла статися така трагедія, всі обставини та деталі події.

Раніше повідомлялося, що в Харкові 6-річний хлопчик потрапив до реанімації через падіння воріт на шкільному стадіоні.

Також ми писали про те, що навесні в Слов'янську від смертельного отруєння померла маленька дівчинка і цивільний чоловік її матері - громадянин США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг
LITE
Свято 17 вересня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник
Свято 17 вересня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник