У Кривому Розі 2-річний хлопчик впав з дивана і сильно травмувався: дитина померла в реанімації

У Кривому Розі дворічна дитина сильно травмувалася після падіння з дивана вдома, після чого малюка госпіталізували до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. На жаль, хлопчик помер у клініці в реанімації.

Про це 17 вересня передає видання " Vgorode ".

За словами гендиректора лікарні Олексія Власова, до них в медустанову малюка доставили з Кривого Рогу у важкому стані.

У маленького пацієнта були діагностовані закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку і крововилив у мозку.

Батьки дитини розповіли, що їх син отримав такі травми в результаті падіння з дивана.

На жаль, всі спроби медиків врятувати малюка виявилися безуспішними - дитина померла вчора пізно ввечері в реанімаційному відділенні дитячої обласної лікарні в Дніпрі.

Тепер правоохоронці з'ясовують, як могла статися така трагедія, всі обставини та деталі події.