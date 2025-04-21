Кристен Стюарт вышла замуж за свою девушку: что известно об избраннице звезды "Сумерек"

Свадьба состоялась в воскресенье, 20 апреля, в Лос-Анджелесе.

По данным источников, церемония прошла в доме Стюарт в кругу ближайших друзей и родственников. Среди гостей были актриса Эшли Бенсон и ее муж, предприниматель Брэндон Дэвис. Перед церемонией пара получила свидетельство о браке в суде.

Отметим, что официальный представитель актрисы пока не прокомментировал новость.

В соцсети X также появилось первое фото со свадьбы.

Что известно про отношения Кристен Стюарт и Дилан Майер

Девушки познакомились в 2013 году на съемочной площадке. В следующий раз они пересеклись на вечеринке общего знакомого, и там уже вспыхнула искра.

Уже после двух недель знакомства Стюарт призналась Майер в любви, но отношения они поначалу не афишировали.

В 2019 году они объявили о своих отношениях в соцсети Instagram.

В этом же году Кристен дала интервью радиоведущему Говарду Стерну, где поделилась историей их любви и даже заявила о желании сделать возлюбленной предложение.

В 2021 году пара обручилась и стала жить вместе в доме Кристен. Во время эфира на шоу Говарда Стерна в том же году актриса рассказала, что именно Майер взяла на себя "мужскую роль" и сделала ей предложение.



Кристен Стюарт и Дилан Майер (фото: Getty Images)

Что известно про Дилан Майер

Дилан родилась 4 декабря 1986 года в Лос-Анджелесе.

Николас Мейер, отец Дилан, прославился как сценарист работами к "Звездному пути", а за адаптивный сценарий к фильму о Шерлоке Холмсе "Критическое решение" даже получил в 1977 году номинацию на премию "Оскар".

Дилан Майер пошла по стопам отца и стала сценаристкой. Впрочем, девушка также снялась в нескольких фильмах в качестве актрисы. Впервые на экране Дилан появилась в 2011 году, снявшись в короткометражке "Гибель и возвращение супермена".



Кристен Стюарт вышла замуж за свою девушку (фото: instagram.com/spillzdylz)

В 2015 году она написала первый сценарий к 23-минутному фильму Loose Ends, а уже через год в соавторстве с Кристофером Луи подготовила проект ХОХО для Netflix.

Для сериала "Мисс Земля 2059" она написала восьмь эпизодов, а затем работала над короткометражкой Rock Bottom.

В 2021 году Дилан написала сценарий к музыкальному фильму "Бунтарка", который вышел на Netflix.



Кристен Стюарт и Дилан Майер (фото: instagram.com/spillzdylz)