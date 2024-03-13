Кристен Стюарт показала оригинальный образ с открытой спиной (фото)

Кристен Стюарт показала новый образ с откровенным вырезом

Популярная голливудская актриса Кристен Стюарт засветилась в новом откровенном образе, который помог продемонстрировать ей свою стройную фигуру посреди улиц Нью-Йорка.

Известно, что в такой одежде Кристен посетила Вечернее шоу Стивена Колберта, где и дала интервью о фильме под названием "Love Lies Bleeding" ("Любовь, ложь и кровопролитие"), в котором она исполнила главную роль.

Свой смелый топ, выполненный как из ниток, Кристен дополнила длинной черной юбкой. А также черной лаковой сумкой и босоножками, которые девушка обула на колготки. Главной изюминкой луга стали солнцезащитные очки.

Кристен Стюарт в новом образе (фото: instagram.com/kstew_nation)

Любопытство образа состоит из того, что юбка, которую выбрала Стюарт, прямой, однотонной и с разрезом сзади, а вот ее полупрозрачный топ имеет бретельку-галтер, несколько завязок на спине, и торочку из черного бисера, почти полностью открывающую спину звезды.

Стоит заметить, что на улице все еще не жарко, а Кристен одела довольно легкий и откровенный наряд.

Можно сказать, что в этой одежде актриса выглядит невероятно и демонстрирует свою женственность и элегантность с новой стороны.

Кристен Стюарт в новом образе (фото: instagram.com/kstew_nation)