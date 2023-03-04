В Крыму женщина "зажигала" под трек "Чорнобаївка": оккупанты в гневе

В оккупированном Крыму женщина на полную громкость включила в авто трек "Чорнобаївка". Пророссийские жители обратились в полицию и потребовали наказать женщину.

Что известно

В сети сообщают, что местная бизнес-леди Анжелика К. слушала трек с призывами к ликвидации российских оккупантов в своем автомобиле.

На видео с паркинга видно, что женщина вышла из салона и стояла под звуки трека "Чорнобаївка" украинской группы "ДІТИ Фрістайла".

Пропагандистские каналы называют песню "националистической", а саму женщину - "дамочкой с плохим музыкальным вкусом".

Требуют наказать женщину

К тому же, в сети пользователи заявляют, что формально это публичное исполнение запрещенной песни и дискредитация ВС РФ.

Также призывают правоохранительные органы разобраться в ситуации и наказать женщину.