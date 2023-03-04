В Крыму женщина "зажигала" под трек "Чорнобаївка": оккупанты в гневе
В оккупированном Крыму женщина на полную громкость включила в авто трек "Чорнобаївка". Пророссийские жители обратились в полицию и потребовали наказать женщину.
Видео появилось в российских Telegram-каналах.
Что известно
В сети сообщают, что местная бизнес-леди Анжелика К. слушала трек с призывами к ликвидации российских оккупантов в своем автомобиле.
На видео с паркинга видно, что женщина вышла из салона и стояла под звуки трека "Чорнобаївка" украинской группы "ДІТИ Фрістайла".
Пропагандистские каналы называют песню "националистической", а саму женщину - "дамочкой с плохим музыкальным вкусом".
Требуют наказать женщину
К тому же, в сети пользователи заявляют, что формально это публичное исполнение запрещенной песни и дискредитация ВС РФ.
Также призывают правоохранительные органы разобраться в ситуации и наказать женщину.
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