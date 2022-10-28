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В Крыму погибла пропагандистка из пула Путина: "случайно" застрелили на полигоне

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Пятница 28 октября 2022 20:23
В Крыму погибла пропагандистка из пула Путина: "случайно" застрелили на полигоне Фото: В Крыму случайно убили пропагандистку с "Россия сегодня" (РосСМИ)
Автор: Анна Шиканова

Во временно оккупированном Крыму погибла российская журналистка, пропагандистка из пула президента России Владимира Путина Светлана Бабаева. Она возглавила подразделение "Россия сегодня" в оккупированном Симферополе.

Детали ее гибели сообщили в росСМИ.

Сообщается, что руководитель подразделения "Россия сегодня", бывший главред "Газета.ру", 50-летняя Светлана Бабаева погибла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Причиной смерти стала "шальная пуля" во время занятия военно-спортивной стрельбой.

Пропагандистка якобы оказалась на линии огня в результате нарушения мер безопасности со стороны участников тренировки по стрельбе.

Бабаева несколько лет прожила в США и Великобритании - была шеф-редактором корпункта "РИА Новости", с 2013 по 2016 год руководила "Газета.ру", а с 2019 года стала главой подразделения "Россия сегодня" в оккупированном Симферополе. Также она была в президентском пуле Путина.

Ее коллеги, российские пропагандисты уже отреагировали на смерть журналистки.

"Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля…", - сказал Дмитрий Киселев, гендиректор "Россия сегодня".

"Только вчера с ней обсуждали, как будем развиваться на новых территориях. Ох, Света, Света, как же так", - написала еще одна пропагандистка Маргарита Симоньян.

Кстати, ранее мы писали о том, что хакеры сломали российское ТВ и пустили ролик с обращением ВСУ.

А еще рассказывали о том, что против экс-звезд Повалий, Тодоренко и Лорак ввели санкции.

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