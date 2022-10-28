У Криму загинула пропагандистка з пулу Путіна: "випадково" застрелили на полігоні

У тимчасово окупованому Криму загинула російська журналістка, пропагандистка з пулу президента Росії Володимира Путіна Світлана Бабаєва. Вона очолила підрозділ "Росія сьогодні" в окупованому Сімферополі.

Повідомляється, що керівник підрозділу "Росія сьогодні", колишній головний редактор "Газета.ру", 50-річна Світлана Бабаєва загинула на одному з навчально-тренувальних полігонів у Криму. Причиною смерті стала "шалена куля" під час заняття військово-спортивною стріляниною.

Пропагандистка нібито опинилася на лінії вогню внаслідок порушення заходів безпеки з боку учасників тренування зі стрільби.

Бабаєва кілька років прожила у США та Великій Британії - була шеф-редактором корпункту "РІА Новини", з 2013 по 2016 рік керувала "Газета.ру", а з 2019 року стала головою підрозділу "Росія сьогодні" в окупованому Сімферополі. Також вона була у президентському пулі Путіна.

Її колеги, російські пропагандисти вже відреагували на смерть журналістки.

"Рвалася "за стрічку", бажаючи підтримати наших героїв. Шалена куля...", - сказав Дмитро Кисельов, гендиректор "Росія сьогодні".

"Тільки вчора з нею обговорювали, як розвиватимемося на нових територіях. Ох, Світлана, Світлана, як же так", - написала ще одна пропагандистка Маргарита Симоньян.