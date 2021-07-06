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Крики і алкоголь: у Києві дівчата шумно відсвяткували випускний на кладовищі (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві на міському кладовищі група дівчат влаштувала вечірку. В мережі стверджують, що так дівчата відсвяткували завершення навчального року.

Відео з’явилось на сторінці ГО Автопатруль Майдан у Facebook.

Так, одна з порушниць похвалилася святкуванням на своїй сторінці в Instagram. Однак, після розголосу акаунт вона видалила.

На відео можна побачити, що алкоголь дівчата розпивали за столиком біля могили. При цьому вони ввімкнули російську музику та розклали наїдки зі спиртним.

У перервах між цоканням чарками неповнолітні гучно співали.

"Коротше, ми бух**мо", – сказала дівчина, що знімала подруг на камеру.

Ось така в нас молодь

Раніше ми повідомляли що у Києві в тенісному таборі стався мовний скандал.

Також в Одеській міськраді чиновник не зміг вимовити слово українською мовою.

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