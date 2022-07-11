"Дістаньте мене, я жива!" У Харкові жінка дивом вижила після ракетного удару РФ

У ніч проти 11 липня російська армія обстріляла ракетами Харків та область. Одна ракета влучила у 6-поверхівку, зруйнувавши один з під'їздів. З-під завалів врятували 74-річну жінку.

Жінка розповіла Суспільному , що у під'їзді на другому поверсі живе сама, адже сусіди виїхали через війну.

У Харкові 74-річну Валентину Поповічук врятували з-під завалів житлової шестиповерхівки, куди близько 3:30 11 липня влучила ракета окупантів.

"Я одна в цьому крилі, інші всі роз'їхалися, нікого немає. На іншому крилі багато жителів, а на цьому я одна", - розповіла вона.

За словами жінки, коли ракета влучила в будинок, то вона була у спальні. Після цього вона пішла до ванної та навіть не зрозуміла, що сталося.

"Мене у ліжку завалило, засипало, я пішла в ванну, щоб обмитися, помити голову, я навіть не зрозуміла, у чому справа, пил стоїть. Пішла до ванної, там мене діставали. Я з ванної кидала зі стелі пластик, кричу: "Дістаньте мене, я жива". Вони зайшли у під'їзд, двері вибили, мене дістали. Я в сорочці народилася", - розповіла Валентина Поповічук.

Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку Харкова (suspilne.media)

Також від госпіталізації жінка будинку відмовилася. Вона вирішила чекати, поки рятувальники дістануть її документи.

"Все нормально, швидкій кажу - нікуди з вами не поїду, чекатиму, поки документи мені дістануть. Це найважливіше. У мене є, куди їхати, на іншому боці вулиці моя квартира", - додала вона.

За словами речника обласного управління ДСНС Євгена Василенка, рятувальники помітили Валентину одразу, як приїхали на виклик. Операція з її порятунку тривала 15 хвилин.

Він додав, що жінка дивом не зазнала ушкоджень.

"Її відразу було чути, видно, вона перебувала під завалами, але не під уламками, тому рятувальники швидко дісталися до жінки та вивели її на подвір'я", - розказав Василенко.

З будинку евакуювали 12 людей, які живуть у сусідніх під'їздах з місцем влучання ракети.