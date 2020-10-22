Я кричала і плакала: під Києвом у "швидкій" знущалися над породіллею

Лікарі швидкої допомоги знущалися над жінкою (колаж РБК-Україна)

У швидкої допомоги ледь не угробили породілля та її дитину

Породілля з Фастова розповіла, як над нею знущалися лікарі швидкої допомоги. Медики повинні були доставити її в Київську обласну лікарню через загрозу передчасних пологів. Жінка сама оплатила 800 гривень для того, щоб заправити карету швидкої допомоги і поїхати в пологовий будинок. Але по дорозі почали відбуватися жахливі речі.

В машині було дуже холодно, водій їхав неакуратно по ямах і вибоїнах, а лікар взагалі сіла в кабіну до водія, залишивши породіллю одну . Про це постраждала від лікарів Поліна Дяченко написала на своїй Facebook-сторінці.

"Замість того, що б поїхати нормальною дорогою, водій поїхав якимись полями, і вбиваючи мою дитину, мене трусило, кидало і три рази повністю лежачу відірвало від ліжка, підкинуло вгору і вдарило всім тілом об ліжко. Я пристойно вдарилася грудною кліткою, про живіт я взагалі мовчу!" - написала Поліна.

Потім ситуація прийняла несподіваний поворот. Замість пологового будинку водій почав підвозити і залагоджувати справи сторонньої жінки, яка була в машині. Лікар, як і раніше сиділа з водієм.

"Лікаря зі мною не було, була стороння жінка, яку ми і повезли спеціально по цій дорозі, що б висадити, ми її підвозили. Коли жінка вийшла, лікар до мене не пересіла і залишилася в кабіні водія з якоюсь бабою. Коли мені стало зовсім погано, нікого поруч не було, щоб покликати на допомогу, з кузова в кабіну водія не докричатися при закритому вікні. Заїхавши в Київ водій знову відхилився від маршруту в лікарню. А знаєте чому? Він повіз ту саму бабцю зі своєї кабіни за її особистими справам!! - продовжила розповідь жінка.

Після цього породілля почала кричати і плакати, у неї почалася істерика.

"Я плакала та кричала, що б мене везли в лікарню, що мені погано, що мене три рази підкинуло і вдарило. Коли я зрозуміла, що за мої ж 800 гривень ніхто мене в лікарню зараз везти не буде, ми чекаємо бабку і нам тепер ще більше їхати по часу, що можливо від ударів плацента відшарувалася до кінця і моя дитина зараз в мені гине, ось тоді у мене почалася паніка і істерика. Лікар на мене дивилася, але з кабіни водія не вийшла", - розповіла Поліна.

На щастя, все закінчилося благополучно і жінка з дитиною все-таки була доставлена в пологовий будинок. Поліна опублікувала номери карети швидкої допомоги, щоб люди знали про жахи, які з нею там відбулися.

У швидкій допомозі ледь не угробили породіллю з дитиною (фото: facebook.com/groups)

Як ми писали раніше, у Рівненській області сталася смертельна ДТП, в якому загинула вагітна жінка, три людини отримали травми.