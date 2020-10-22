Я кричала и плакала: под Киевом в "скорой" издевались над роженицей

Врачи скорой помощи издевались над женщиной (коллаж РБК-Украина)

В скорой помощи едва не угробили роженицу и ее ребенка

Роженица из Фастова рассказала, как над ней издевались врачи скорой помощи. Медики должны были ее доставить в Киевскую областную больницу из-за угрозы преждевременных родов. Женщина сама оплатила 800 гривен для того, чтобы заправить карету скорой помощи и поехать в роддом. Но по дороге начали происходить ужасные вещи.

В машине было очень холодно, водитель ехал неаккуратно по ямам и ухабам, а врач вообще села в кабину к водителю, оставим роженицу одну. Об этом пострадавшая от обращения врачей Полина Дяченко написала на своей Facebook-странице.

"Вместо того, что бы поехать нормальной дорогой, водитель поехал какими-то полями, раздалбывая машину и убивая моего ребенка, меня трясло, кидало и три раза полностью лежачую оторвало от койки, подбросило вверх и ударило всем телом об койку. Я прилично ударилась грудной клеткой, про живот я вообще молчу!" - написала Полина.

Потом ситуация приняла неожиданный поворот. Вместо роддома водитель принялся подвозить и улаживать дела посторонней женщины, которая была в машине. Врач по-прежнему сидела с водителем.

"Врача со мной не было, была посторонняя женщина, которую мы и повезли специально по этой дороге, что бы высадить, мы ее подвозили. Когда женщина удалилась, врач ко мне не пересела и осталась в кабине водителя с какой-то бабкой. Когда мне стало совсем плохо, никого рядом не было, чтобы позвать на помощь, из кузова в кабину водителя не докричаться при закрытом окошке. Заехав в Киев водитель снова уклонился от маршрута в больницу. А знаете почему? Он повез ту самую бабку из своей кабины по ее личным делам!! - продолжила рассказ женщина.

После этого роженица начала кричать и плакать, у нее началась истерика.

"Я плакала и кричала, что бы меня везли в больницу, что мне плохо, что меня три раза подбросило и ударило. Когда я поняла, что за мои же 800 гривен никто меня в больницу сейчас везти не будет, мы ждем бабку и нам теперь еще больше ехать по времени, что возможно от ударов плацента отслоилась до конца и мой ребенок сейчас во мне погибает, вот тогда у меня началась паника и истерика. Врач на меня смотрела, но из кабины водителя не вышла", - рассказала Полина.

К счастью, все закончилось благополучно и женщина с ребенком все-таки была доставлена в роддом. Полина опубликовала номера кареты скорой помощи, чтобы люди знали об ужасах, которые с ней там произошли.

В скорой помощи едва не угробили роженицу с ребенком (фото: facebook.com/groups)

Как мы писали ранее, в Ровенской области произошло смертельное ДТП, в котором погибла беременная женщина и три человека получили травмы.