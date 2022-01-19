Хрещення Господнє 2022: що категорично не можна робити сьогодні, прикмети

Під час хрещення, згідно з синоптичними Євангеліями, на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба; одночасно глас з небес проголосив: "Сей є Син Мій коханий, в якому Моє благовоління".

Історія свята Хрещення Господнє

Згідно з євангельським оповіданням, до Івана Хрестителя, що знаходився біля річки Йордан у Віфаварі, в 30-річному віці прийшов Ісус Христос з метою прийняти хрещення, під час якого було всенародно засвідчено месіанське призначення Ісуса Христа.

Хрещення Христове, доконане тоді, розглядається як перша подія його громадського служіння. До слова, точне розташування місця хрещення Ісуса Христа невідоме. Більшість ранніх грецьких рукописів Нового Завіту називають місце хрещення Ісуса Віфанією Заіорданською.

Рання згадка про особливе шанування води, набраної в день Хрещення і про її чудесні властивості (в першу чергу, здатності не псуватися протягом довгого часу) міститься в одній з антіохійських проповідей святителя Іоанна Златоуста: "У це свято все, почерпнувши води, приносять її додому і зберігають на весь рік, бо сьогодні освячені води; і відбувається явне знамення: ця вода в істоті своєму не псується з плином часу, але, почерпнута сьогодні, вона цілий рік, а часто два і три роки, залишається і свіжою".

Прикмети на Хрещення Господнє

Народні повір'я свідчать, що прикмети, помічені на Водохрещу 19 січня - найвірніші. Наприклад:

Якщо в цей день стоїть ясна погода і мороз, то влітку слід очікувати посуху, а якщо снігова і похмура, то рясний урожай.

Якщо під повний місяць відбудеться Богоявлення, то може статися великий розлив, а якщо чути частий гавкіт собак - до великої кількості дичини.

У Водохресний полудень люди дивилися в небо - якщо на ньому були сині хмари, то вірили в урожайний рік.

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