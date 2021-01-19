Хрещення 2021: коли потрібно святити воду та як це зробити в домашніх умовах

Хрещення Господнє християни відзначають щорічно 19 січня. Вважається, що в цей день вода має цілющі властивості та дає здоров'я. Тому віряни в цей день завжди набирають освячену воду для домашніх потреб, а також купаються в ополонці.

Освячена вода на Водохреща допоможе заспокоїти маленьку дитину, може змити хворобу з людини або заспокоїти біль, якщо її випити. Такою водою бризкають на кути вдома, щоб їх очистити. Де взяти цілющу воду, пише Strana.

Де і коли освячують воду на Водохреща

Воду на Водохреща освячували на церковних службах. Це можна зробити ввечері, 18 січня або вранці 19 січня. Для того, щоб освятити воду, потрібно прийти на службу в церкву, помолитися разом з іншими християнами, послухати священника. Обряд освячення води проходить в самому кінці служби й тільки після цього її можна набирати.

Також священники проводять обряди освячення води в ополонках і звідти можна набрати воду в пластикову пляшку, яку потрібно взяти з собою.

Як освятити воду в домашніх умовах

Вважається, що на Водохреща будь-яка вода може мати цілющу силу. З точки зору православ'я, будь-яка вода, набрана 18 або 19 січня вже освячена.

Воду можна набрати й просто з-під крану, оскільки в останні роки священники освячують водосховища, звідки вона надходить у квартири.

Крім того, можна освятити воду і самостійно, в домашніх умовах. Цей варіант підходить для тих, хто не може відвідати службу в храмі. Наприклад, знаходиться у віддаленому місці, обмежений в пересуванні або хворий. Для цього потрібно тричі прочитати над водою спеціальну молитву і тричі перехреститися в кінці. Варто зазначити, що людина повинна бути хрещеною, з чистою душею і поруч з нею повинна бути ще одна людина, щоб не виникла гординя.

Молитва на Водохреща

За давнім повір'ям, святою водою також може вважатися та, яка простояла всю ніч з 18 на 19 січня просто неба. В селах досі виносять на вулицю відра з водою, а вранці їх забирають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Буковелі скасовували щорічне свято для туристів на Водохреща.

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