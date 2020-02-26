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У Кремлі зганьбилися абсурдним фейком про Україну

STYLERЖиття    26.02.2020 - 13:41
У Кремлі зганьбилися абсурдним фейком про Україну
У Кремлі зганьбилися новим фейком про Україну (Колаж РБК-Україна)

На російському ТБ намагаються обдурити людей

На російському ТБ намагаються приховати факт утисків кримських татар на окупованому РФ півострові та запускають у ефір абсурдні фейки. Так, в Криму дівчат слов'янської зовнішності переодягають в крымських татарок і потім показують це по російським пропагандистським каналах. Про це повідомив український журналіст Айдер Муждабаєв в програмі Яніни Соколової "Рандеву".

"Ми аналізували: вони, коли виходить "гауляйтер" або "фюрер" приїжджає, виводять нібито кримських татар з якимись короваями. І ми дивилися – дівчата-то слов'янки стоять. Ми так сміялися. Ну, виряджені. Це чистий Геббельс", – сказав Муждабаєв.

За словами журналіста, Росія завжди притісняла на півострові кримських татар, ще з часів СРСР.

"Для Росії ми – як пил зі столу змахнути. Вони все життя мріяли нас просто прибрати. Вони ж прибирали наш народ, вони всі назви прибирали сіл, вони всі кладовища знищили до одного, тільки в лісі можна знайти кладовища, які випадково не знайшли. Вони зруйнували практично всі храми, всі історичні будівлі. Ось подивіться на Крим на фотографіях до депортації – він взагалі інший. Вони навіть архітектуру змінили, щоб розповідати, що нас там не було", – зазначив Муждабаєв.

Айдер Муждабаєв розповів Яніні Соколової про бавовні Кремля (YouTube)

Як ми раніше писали, у соцмережах розганяют новий фейк про звільнення Вакарчука з політики.

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