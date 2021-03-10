У Кременчуці жінки схопили за ноги самогубця, який стрибнув з мосту (відео)

У Кременчуці дві жінки героїчно рятували самогубця, який стрибнув з мосту. Вони тримали його за ноги, поки не приїхала підмога.

"Хлопці, допоможіть, будь ласка, ми його на руках тримаємо. Він не тримається там ні за що", - вигукувала в розпачі одна з жінок назустріч поліцейським.

Повідомляється, що чоловік стрибнув з Крюківського мосту. Але дві жінки встигли в останній момент схопити його за ноги і так і тримали до приїзду правоохоронців.

"Днями спільний екіпаж патрульних і нацгвардійців отримав повідомлення про те, що на Крюківському мосту чоловік намагається покінчити з собою. Оперативно прибувши на виклик, правоохоронці побачили двох жінок, які тримали чоловіка, що намагався стрибнути у воду", - розповідають правоохоронці.

Вони відразу кинулися на порятунок самогубці. Його обв'язали мотузкою та витягли на міст.

"Окремо дякуємо жінкам за небайдужість, людяність, громадянську позицію, завдяки якій вдалося врятувати людське життя", - зазначили патрульні.

Патрульні врятували чоловіка, який хотів стрибнути з мосту За крок до самогубства — спільними діями вдалось врятувати чоловіка, що хотів стрибнути з мосту Так, днями спільний екіпаж патрульних та нацгвардійців отримав повідомлення про те, що на Крюківському мосту чоловік намагається вкоротити собі віку. Оперативно прибувші на виклик, охоронці порядку побачили двох жінок, що тримали чоловіка, який намагався стрибнути у воду. Зволікати часу не було, патрульні та нацгвардійці негайно почали діяти: об'язали містянина мотузкою та затягнули на міст, де на нього вже чекали лікарі. Окремо дякуємо жінкам за небайдужість, людяність, громадянську позицію, завдяки якій вдалося врятувати людське життя. Бережіть себе! Життя дається всього один раз! Не змарнуйте його! Ми поряд 24/7 #ПорядокЦеТи #патрульнаполіціякременчука #служити_та_захищати #kremenpolice Posted by Патрульна поліція Кременчука on Wednesday, March 10, 2021

У Кременчуці жінки тримали самогубцю за ноги (відео: facebook.com/watch/kremenchukpolice)