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Кредит під нуль відсотків: в Нацбанку українців попередили про небезпеку

Вівторок 14 липня 2020 09:02
Кредит під нуль відсотків: в Нацбанку українців попередили про небезпеку
Чим небезпечні кредити під нуль відсотків (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Нацбанку розповіли про підводні камені при оформленні мікропозик

У Національному Банку України розповіли українцям про підводні камені, які можуть бути в договорах з мікрокредитними організаціями. Вони попередили, що в таких організаціях можуть приховати деякі нюанси договору і максимальна ставка, яка була зафіксована за останній час була на рівні 1702% річних.

Як відзначають фахівці, у договорах можуть бути приховані пункти, які дозволяють кредитним організаціям збільшувати кредитну ставку, а також нараховувати величезні штрафи або пеню. Про це повідомили на сторінці пресслужбі Нацбанку України в соціальній мережі Facebook.

Особливу увагу варто звертати на договори, в яких зазначено, що позику видають під нуль відсотків. Часто буває так, що насправді є пільговий період, протягом якого не нараховують відсоток. Зазвичай він становить в середньому тиждень, а по закінченні починають нараховувати величезні проценти та борг швидко збільшується. Як повідомила Ольга Лобайчук, в Нацбанк часто звертаються клієнти, які розповідали про ставки річних в розмірі 1702%.

"Фішка кредитів "під 0%" – ця ставка може діяти лише тиждень. А після цього включаються штрафи, пеня, комісії та додаткові відсотки. Є складність. Людина самостійно підписує договір з такими умовами. Захистити права в такому випадку складно. Допомогти може тільки суд", - розповіла Лобайчук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні оновили список банків, в яких виплачують пенсії та допомоги.

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