Легче, чем кажется. Как взять микрокредит и не "попасть" в долговое рабство

Микрокредиты в Украине - достаточно распространенное явление. Небольшие ссуды на короткий срок, иногда называемые "кредитами до зарплаты", выдают небанковские учреждения (финансовые компании). "Мгновенное решение" проблем с деньгами пригодится, в частности, малообеспеченным гражданам, лицам без постоянной прибыли, или же студентам.

Как взять микрокредит и не попасть в "долговое рабство", разберемся дальше в материале Styler.

Что такое МФО?

Микрофинансовые организации (МФО) - небанковские учреждения. Они осуществляют финансовую деятельность в сфере микрокредитования населения на коммерческих началах.

Чаще всего МФО предоставляют физическим лицам небольшие кредиты (до 15-20 тыс. грн) на 30 дней с погашением в конце срока. В то же время некоторые микрофинансовые организации предлагают ссуды на несколько месяцев (в отдельных случаях максимальный срок погашения может достигать 30 месяцев) на сумму до 50 тыс. грн.

Регулятором всех микрофинансовых организаций с 1 июля 2020 года является Национальный банк Украины. На официальном сайте НБУ есть сводный реестр всех финансовых учреждений Украины, к которым относятся и МФО.

Комплексная информационная система позволяет быстро проверить наличие и действительность лицензий компаний и кредитных союзов на:

финансовый лизинг

торговлю валютными ценностями

факторинг

предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита

предоставление гарантий

перевод средств в национальной валюте без открытия счетов

привлечение финансовых активов с обязательством по последующему их возврату

деятельность в сфере страхования

Микрокредитование в Украине

Согласно информации Opendatabot, после спада в 2022 году украинцы начали брать микрокредиты активнее.

В первом квартале 2023 года задолженность граждан по микрокредитам выросла на 663 млн. грн и составляет 8,7 млрд грн. При этом сумма взятых микрокредитов выросла на 39%.

Средняя сумма сделки в первом квартале 2023 года почти достигла показателя накануне полномасштабной войны - 4 912 грн (против 5 079 грн в первом квартале 2022 года).

В среднем, в 2023 году заключают 627 тыс. новых небанковских ссуд в месяц (в 2021 году - 1,17 млн новых микрокредитных договоров в месяц).

Что нужно, чтобы оформить микрокредит

Получить микрокредит у финансовой компании гораздо легче, чем у банка. Большинство МФО предлагают даже оформление ссуды онлайн.

Для этого обычно необходимо собрать минимальный пакет документов:

паспорт гражданина Украины

идентификационный код налогоплательщика

Нужно также:

иметь банковскую карту с минимальным остатком на счете

оставить все необходимые контактные данные

написать заявление (оформить заявку онлайн)

Как не стать жертвой мошенников

Микрокредиты имеют ряд рисков для потребителей. В НБУ при оформлении такого займа советуют обращать внимание на: