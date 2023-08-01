Легче, чем кажется. Как взять микрокредит и не "попасть" в долговое рабство
Микрокредиты в Украине - достаточно распространенное явление. Небольшие ссуды на короткий срок, иногда называемые "кредитами до зарплаты", выдают небанковские учреждения (финансовые компании). "Мгновенное решение" проблем с деньгами пригодится, в частности, малообеспеченным гражданам, лицам без постоянной прибыли, или же студентам.
Как взять микрокредит и не попасть в "долговое рабство", разберемся дальше в материале Styler.
Что такое МФО?
Микрофинансовые организации (МФО) - небанковские учреждения. Они осуществляют финансовую деятельность в сфере микрокредитования населения на коммерческих началах.
Чаще всего МФО предоставляют физическим лицам небольшие кредиты (до 15-20 тыс. грн) на 30 дней с погашением в конце срока. В то же время некоторые микрофинансовые организации предлагают ссуды на несколько месяцев (в отдельных случаях максимальный срок погашения может достигать 30 месяцев) на сумму до 50 тыс. грн.
Регулятором всех микрофинансовых организаций с 1 июля 2020 года является Национальный банк Украины. На официальном сайте НБУ есть сводный реестр всех финансовых учреждений Украины, к которым относятся и МФО.
Комплексная информационная система позволяет быстро проверить наличие и действительность лицензий компаний и кредитных союзов на:
- финансовый лизинг
- торговлю валютными ценностями
- факторинг
- предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита
- предоставление гарантий
- перевод средств в национальной валюте без открытия счетов
- привлечение финансовых активов с обязательством по последующему их возврату
- деятельность в сфере страхования
Микрокредитование в Украине
Согласно информации Opendatabot, после спада в 2022 году украинцы начали брать микрокредиты активнее.
В первом квартале 2023 года задолженность граждан по микрокредитам выросла на 663 млн. грн и составляет 8,7 млрд грн. При этом сумма взятых микрокредитов выросла на 39%.
Средняя сумма сделки в первом квартале 2023 года почти достигла показателя накануне полномасштабной войны - 4 912 грн (против 5 079 грн в первом квартале 2022 года).
В среднем, в 2023 году заключают 627 тыс. новых небанковских ссуд в месяц (в 2021 году - 1,17 млн новых микрокредитных договоров в месяц).
Что нужно, чтобы оформить микрокредит
Получить микрокредит у финансовой компании гораздо легче, чем у банка. Большинство МФО предлагают даже оформление ссуды онлайн.
Для этого обычно необходимо собрать минимальный пакет документов:
- паспорт гражданина Украины
- идентификационный код налогоплательщика
Нужно также:
- иметь банковскую карту с минимальным остатком на счете
- оставить все необходимые контактные данные
- написать заявление (оформить заявку онлайн)
Как не стать жертвой мошенников
Микрокредиты имеют ряд рисков для потребителей. В НБУ при оформлении такого займа советуют обращать внимание на:
- официальную регистрацию учреждения (нужно проверить информацию о компании через систему Нацбанка)
- полную процентную ставку (0-2%, которые обещают в рекламе, могут быть процентом за один день пользования без дополнительных комиссий и платежей - годовая ставка при этом может достигать нескольких сотен процентов)
- график платежей
- штрафы в случае просрочки (даже несколько дней просрочки могут стоить значительную сумму)
- условия договора (подписывать договор можно только после тщательного его изучения и прочтения всех пунктов - мелким шрифтом могут быть указаны особые условия начисления процентов и дополнительные услуги)
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал законы, которые упростят погашение кредитов пострадавшим от войны украинцам.
В то же время в Украине хотят ввести ограничения на выдачу кредитов для определенной категории населения.