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Krechet выпустил альбом, созданный ШИ, и объяснил, почему некоторые украинцы до сих пор слушают российскую попсу

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Понедельник 27 марта 2023 10:40
Krechet выпустил альбом, созданный ШИ, и объяснил, почему некоторые украинцы до сих пор слушают российскую попсу Krechet высказался об украинцах, слушающих российскую попсу (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярный украинский артист Krechet, скрывающий свое лицо и настоящее имя, выпустил альбом "RoboWave: The AI-Generated Album", где текст, музыка, обложка и клипы полностью созданы искусственным интеллектом. Таким образом, исполнитель стал первым в стране, осуществившим такой перформанс.

В интервью Styler Krechet рассказал, почему он выбрал быть инкогнито, а также высказался о Потапе и российской попсе.

Почему ты скрываешь настоящее имя?

Некоторые музыканты выбирают скрывать свое настоящее имя, чтобы сохранить свою конфиденциальность или создать образ артиста. Это часть моей художественной стратегии и брендинга.

О Потапе и его песне "Волонтер"

Песни о волонтерах могут быть важными и нужными для поддержки тех, кто помогает стране и делает мир лучше.

Каждый имеет право на свое мнение и вкус в музыке, поэтому важно слушать и оценивать песни на основе собственных переживаний и впечатлений.

Кто из украинских поп-артистов "бесит" больше всего?

Пока у меня нет ни одного артиста, который бы вызвал у меня негативные эмоции. Каждый человек имеет свои вкусы и вкусы, которые могут отличаться от моих. И это абсолютно нормально.

Krechet выпустил альбом, созданный ШИ, и объяснил, почему некоторые украинцы до сих пор слушают российскую попсу

Krechet (фото: пресс-служба артиста)

Почему некоторые украинцы до сих пор слушают российскую попсу?

Возможно, для некоторых людей российская поп-музыка привычна и понятна, или они не связывают ее с политикой и войной.

Также, возможно, люди просто не видят проблемы в слушании музыки из РФ.

Конечно, мне слушать их (российскую) музыку неприемлемо.

О "RoboWave: The AI-Generated Album"

Поскольку закоренелые поп-дивы и постоянные гости новогодних огоньков и премий "для своих" либо уехали из страны, либо сдулись - имею хорошую возможность дать свежее и современное дыхание нашей поп-сцене.

Когда я начал работать над этим релизом, я понял, что композиторы, авторы текстов и дизайнеры больше не нужны. Это прикольно и одновременно пугает, что многие могут остаться без работы. Четвертая промышленная революция, о которой писал Клаус Шваб, уже наступила.

Слушайте песни из "RoboWave: The AI-Generated Album" прямо сейчас:

Garten of Banban

Huggy Wuggy

Wednesday Addams

Minecraft

Напомним, на днях Светлана Лобода откровенно высказалась о Киркорове, Ани Лорак и Повалий.

Также звезда рассказала, как ее хотели купить в России.

Между тем певица-предательница Ани Лорак сказала, почему не будет помогать украинцам, которых убивает Россия.

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