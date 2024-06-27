Кравец честно ответила, почему ушла из "Квартала" (видео)

Почему Кравец ушла из "Квартала" и хочет ли вернуться

Во время разговора с Сергеем Лиховидой Елена отметила, что в определенный период своей жизни почувствовала внутреннюю потребность в паузе в карьере. И когда эта пауза затянулась, она поняла, что пришло время уходить.

"Я внутренне перестала быть о развлечениях. Другая состоялась прошивка. Это было ну очень тяжелое решение. Немного горделивая история, я признаюсь. Типа я подвожу людей, обижаю. Но если я остаюсь, то я подвожу себя. Мне тогда нужно было выбрать себя. Мы можем нормально с ребятами разговаривать благодаря тому, что они знают меня давно. Я могла сказать, что мне нужно взять паузу. Когда я поняла, что пауза затянулась, я сказала, что я ухожу", - объяснила женщина.

"Я не мыслила категориями, правильное или не правильное решение, тогда оно было единственно возможное... Это единственное честное решение в отношении людей, которые сыграли очень большую роль в моей жизни. Это люди, с которыми я взрослела", - добавила она.

Звезда призналась, хочет ли вернуться в "95 квартал" (Фото: instagram.com/lennykravets)

Кравец подытожила, что не рассматривает возможность возвращения в популярное шоу. Однако это не мешает ей поддерживать хорошие отношения с "кварталовцами".

Как начинался "Квартал 95"

Команда КВН из Кривого Рога была создана в 1997 году. Тогда в ее состав входили: Владимир Зеленский, Денис Манжосов, Юрий Крапов, Александр Пикалов. Кравец присоединилась к ним в следующем году.

Украинский президент был в команде не только капитаном и актером, но и автором большинства номеров. О выходе из проекта он объявил в апреле 2019 года - после победы на президентских выборах.

На сцене "Квартала" актриса выступала около 25 лет (Фото: instagram.com/lennykravets)