Червоний снігопад: під Тернополем люди страждають через місцевих підприємців (відео)

Жителі Кременця Тернопільської області борються з місцевим підприємством, яке обробляє кукурудзу. Справа в тому, що через нього землю вкриває лушпиння кукурудзи, яка щодня сиплеться з неба просто як сніг. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Місцевим жителям також не дає спокою елеватор, який працює цілодобово і сильно гуде. Крім того, дорога розбита фурами, які також тут їздять постійно. Люди відчувають вібрацію в будинках від фур, набитих зерном.

Місцеві жителі протестують і вимагають від підприємства адекватної роботи елеватора, щоб з нього не сипалася кукурудза, яку їм постійно доводиться прибирати у своїх дворах. Але власник підприємства В'ячеслав Гроза говорить, що це неможливо. Він підкреслив, що всі елеватори в Україні працюють так само.

Червоний сніг у Кременці (відео: YouTube/ТСН)

Він підкреслив, що підприємство платить податки, і це як мінімум 11 мільйонів гривень на рік, які йдуть в місцеві бюджети. Таким чином, він вважає, що цього достатньо, аби компенсувати незручності.

Цікаво, але в Кременецькій райдержадміністрації розповіли, що в районний бюджет ніяких надходжень від елеватора не приходило. У міськраді кажуть, що елеватор зареєстрований в місті, але грошей від його роботи вони також не отримують.

За їх словами, підприємство сплачує податки в бюджет сільської ради, оскільки знаходиться на території сільради. У Белокриницькій сільраді заявили, що всі надходження від елеватора за рік становлять менше 200 тисяч грн.

У фіскальній службі відмовляються коментувати ситуацію. Відомо, що підприємство вже не перший рік судиться з податківцями за несплату боргу в особливо великих розмірах. Люди наполягають на тому, щоб підприємство закрили.

Власник підприємства просить місцевих жителів потерпіти, оскільки сезон сушіння добігає кінця, а наступний буде тільки через рік.